台中「成家福袋」改版飄粉紅泡泡 祝新人白頭「鍋」一輩子

台中「成家福袋」改版飄粉紅泡泡，新人禮有學問送這個祝新人白頭「鍋」一輩子。（市府提供）

2023/05/30 18:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中加溫結婚喜事，「成家福袋」6月起改版，已往大紅色的成家福袋改推浪漫「粉紅泡泡」，成家禮物改送不鏽鋼湯炒鍋，祝新人白頭「鍋」一輩子；民政局統計，台中今年1到4月已有5253對新人結婚，比去年增加，結婚率持續居六都第一，市府盼多元提昇民眾「樂婚」意願，打造幸福城市。

台中市民政局長吳世瑋指出，台中市已連續兩年結婚率六都第一，今年1到4月結婚率也在六都排第一，已有5253對新人共結連理，比去年同期增加398對；5月份的結婚數尚待統計，但光日前「520」5月20日這天就有387對新人登記，也是六都最多；考量結婚是人生大事，台中市政府每年精心挑選結婚登記賀禮「成家福袋」，祝福新人，之前送過毯子、單柄鍋等，今年6月起再改版「成家福袋」，一改過去福袋就是要大紅色的印象，改走浪漫風，包裝以粉紅色系設計，成家禮也改送「不鏽鋼厚釜湯炒鍋」，象徵祝福新人幸福不變，白頭「鍋」一輩子。

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吳世瑋指出，只要新人其中一方是設籍在台中市，並在台中市任一戶政事務所辦妥結婚登記，即可獲贈成家福袋；另各戶所也各打造具特色主題的結婚拍照專區，讓新人登記後能拍照留下最幸福的紀錄，市府製造浪漫盼提升市民「樂婚」意願，讓台中成為幸福的宜居城市。

此外，吳世瑋指出，為「催婚」有情人，民政局另持續推出主題式單身民眾聯誼活動，包括桌遊、電競甚至密室逃脫遊戲等，提供適婚年齡民眾自然不尷尬的交友環境，促成幸福對數，6到9月推12場聯誼活動，已開始報名，歡迎民眾報名參加。

台中之前原有的成家福袋走喜氣風，以大紅色系設計。（市府提供）

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