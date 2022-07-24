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    台中市民政局當紅娘 單身聯誼玩電競桌遊配對率達75％

    台中市民政局今年首場單身聯誼採電競桌遊，配對率竟達75%。（市府提供）

    台中市民政局今年首場單身聯誼採電競桌遊，配對率竟達75%。（市府提供）

    2022/07/24 17:55

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國人不婚不生，已成國安問題，台中市政府民政局為了配對成功，今年的單身聯誼突破傳統，首場採取電競桌遊，「Online不閉眼派對：單身狼人殺x電競PK賽」昨（23）日登場，不僅有時下超夯的狼人殺推理桌遊活動，更邀請2019台港澳網咖杯冠軍蕭帆宇擔任主題講座，促成15對單身民眾互表心意，配對率高達75%，創下歴史新紀錄。

    民政局長吳世瑋表示，去年首度推出主題式聯誼，成功吸引單身市民興趣，6場系列活動促成92對民眾連線成功，配對率達38.66%。

    今年更策劃「電競、桌遊」、「電影、追劇」、「低空探索、健行」、「國台語歌曲、西洋歌曲」、「寵物」及「秘境鐵道旅」等六大興起主題、11場次的聯誼活動，打造自然不尷尬的交友環境，昨日首場活動各有20名35歲以下男女參加，15對民眾連線成功，期盼後續活動場次也能再傳佳音。

    吳世瑋指出，市府每年舉辦多場單身民眾聯誼活動，提供適婚年齡民眾相互認識交流平台，提升婚育率；同時規劃聯合婚禮活動，邀請市長盧秀燕擔任主婚人，為新人獻上滿滿祝福。

    參加的新人到全市任一戶政事務所辦理結婚登記還可免規費，並得到實用又超值的好禮，而各戶所別具特色的結婚拍照專區，還能讓新人拍照留影，增添幸福喜悅。市府藉由多項戶政貼心服務，盼提升市民「樂婚、願生、能養」的意願，讓台中成為最宜居幸福城市。

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