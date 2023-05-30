為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    賞景、遊客諮詢遊憩新亮點 嘉義石棹服務區今動土

    嘉義縣竹崎石棹地區詩情畫意的琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    嘉義縣竹崎石棹地區詩情畫意的琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    2023/05/30 18:28

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉石棹地區可觀雲海、賞櫻花，秋冬時節還可見七彩琉璃光等自然景色，為強化石棹地區觀光旅遊服務，阿里山國家風景區管理處投入約2億元辦理「石棹服務區工程優化」，規劃將原有石棹資訊站改建為包含遊客中心、賣店、農特產品展售區、戶外觀景平台等功能的石棹服務區，預計分4年辦理建設。

    阿管處今天上午舉行石棹服務區動土典禮，阿管處長洪維新、立委陳明文、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁等人出席，許多石棹地區鄉親也到場觀禮。

    阿管處表示，原石棹資訊站周邊有茶之道、霧之道等系列步道，並匯集縣道159甲線、縣道169甲線及省道台18線，更是進入奮起湖、阿里山國家風景區的前哨站；此次工程緊鄰櫻之道步道，多次舉辦夜櫻茶席，是熱門賞櫻景點，許多遊客慕名而來，因此呈現周邊遊憩服務量能不足問題。

    洪維新說，「石棹服務區工程優化」計畫，是石棹資訊站升級版本，以分年分期方式投入工程經費，未來將成為兼具遊客諮詢、賣店等服務機能的旅遊服務區，希望成為可賞景、休息的中繼遊憩景點，逐步擴大石棹地區觀光服務量能。

    陳明文表示，石棹資訊站從土地取得、水土保持計畫，每一步都投入大量心血，相信阿管處會為地方把關建設品質，期待在中央的支持下，如期如質完工，為地方帶來全新景點。

    石棹資訊站將改建為具遊客諮詢、觀景平台、賣店等多功能的服務區，今天舉行動土典禮。（記者王善嬿攝）

    石棹資訊站將改建為具遊客諮詢、觀景平台、賣店等多功能的服務區，今天舉行動土典禮。（記者王善嬿攝）

    「石棹服務區工程優化」今天舉行動土典禮，地方盼完工後為台18線沿線新增遊憩亮點。（記者王善嬿攝）

    「石棹服務區工程優化」今天舉行動土典禮，地方盼完工後為台18線沿線新增遊憩亮點。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播