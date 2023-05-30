飲料店打卡摸奶再玩「性愛體位」 軍茶總店最新制裁：終止合約

連鎖手搖飲店「軍茶」近日被爆出台中一家加盟店找來女網紅大玩情色梗，網傳照片可見女網紅開上衣露點任由男性顧客撫摸。（圖翻攝自推特、軍茶-Junchan總部臉書；本報合成）

2023/05/30 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖手搖飲店「軍茶」近日被爆出台中一家加盟店找來女網紅大玩情色梗，除露奶裸露下體還有與男性「69性愛體位」照，鹹濕尺度大開引發網路譁然。對此，軍茶總店稍早發聲明向社會大眾道歉，並加碼最新制裁，表示即日起終止與涉事加盟主的合約。

近日在網上瘋傳一組不雅照，某女網紅到中市北區北平路一間剛開幕的軍茶加盟店進行「攤販露出」活動，被網友上傳「打卡摸奶」照，可見該名女網紅掀開上衣露點任由男性顧客撫摸，甚至還能看到「69性愛體位」、「全裸跨坐大腿」等畫面。

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如此鹹濕的開幕活動隨即引發外界譁然。軍茶總店第一時間稱已令該加盟店停止營業，今天（30日）下午再發聲明表示，「本公司所加盟之台中市北區軍茶北平店，因使用違反公序良俗之行為招攬營業，除已觸犯法律外，亦嚴重影響本公司及各加盟店之聲譽，本公司已寄發信函，即日起終止與該加盟主之共同合作合約。軍茶總部在此跟社會大眾，以及軍茶其他加盟主說聲抱歉，造成社會觀感不佳以及加盟主連帶名譽受損。」

另外，轄區台中市警第二分局表示，29日晚間網路巡邏時，於社群推特發現北平路某飲料店疑有散播不雅圖片以招攬客人之違法行為，已將涉案的26歲張姓女網紅帶回偵辦，並依散布、播送、販賣、製造持有猥褻物品罪嫌移送台中地檢署法辦。

連鎖手搖飲店「軍茶」近日被爆出台中一家加盟店找來女網紅大玩情色梗，網傳照片可見女網紅開上衣露點任由男性顧客撫摸。（圖翻攝自推特）

目前出事的加盟店已停業。（記者許國楨攝）

軍茶總店發出最新聲明，稱已終止與涉事加盟主的合約。（圖翻攝自軍茶-Junchan總部臉書）

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