中颱瑪娃海警最快明深夜解除 週四轉輕颱

中颱瑪娃今天下午5時中心位置，30日17時的中心位置在北緯20.7度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約450公里之海面上；前進方向以每小時8公里速度，向北進行。（氣象局提供）

2023/05/30 18:06

〔記者陳心瑜／台北報導〕中度颱風瑪娃今天（30日）下午5點位約在鵝鑾鼻東南東方450公里海面上，朝北緩緩前進接近東部外海，花蓮和宜蘭外海漸漸進入暴風圈範圍，宜蘭山區和台中山區交界處今天易有局部大雨，雨勢將持續到明天，明天是颱風相對接近台灣的時候，明天北部山區、宜蘭地區要留意局部大雨或豪雨。

中央氣象局今天發布豪大雨特報，提醒午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，台南市午後局部大雨或豪雨，高雄地區及宜蘭、台中山區有局部大雨發生的機率。其中台南、高雄降雨主要是受午後熱對流影響。

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中央氣象局課長林秉煜表示，瑪娃正以每小時8公里速度，向北進行，中央氣象局指出，瑪娃的海上颱風警報最快明天深夜可以解除，最快週四減弱為輕度颱風，週五起漸朝東北風向遠離台灣。明天北部山區、宜蘭地區要留意局部大雨或豪雨。

林秉煜表示，嘉義以南至高雄地區的降雨入夜後會緩和，但是迎風面宜蘭花蓮地區降雨持續，受到地形影響的降雨會持續到週四。由於宜蘭花蓮外海有颱風外圍環流陣陣較強雲系移入，今天宜花甚至台東會有不小的雨勢。

明天白天、晚上尤其北部山區和宜蘭山區降雨顯著，要留意局部大雨或豪雨，明天白天也可能中南部午後對流雲系發展旺盛。

週四颱風北上過程風場轉為偏北風，北部山區的降雨開始超越宜蘭，主要是受到地形影響；週五、週六颱風逐漸遠離，北部及其他地區只有午後雷陣雨；週六雨勢稍歇，反倒是南部要留意午後可能有較大雨勢。

強風部分，明天的強風會更接近內陸，風力也會持續增強，除了沿海空曠地區，內陸地區也會有強風。今天蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島將有9至11級強陣風，彰化沿海地區已有10級強陣風，桃園至台南、恆春半島、東部、東南部沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，大台北、東北部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，請特別注意。

另外，颱風外圍沉降影響，明天白天台南、高雄及金門地區有局部36度以上高溫出現的機率。

氣象局提醒，巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，東半部觀測到6米以上浪高，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，避免前往海邊活動。

瑪娃今天下午5時中心在鵝鑾鼻的東南東方約450公里之海面上。此為路徑潛勢預測圖。（氣象局提供）

中央氣象局今天發布豪大雨特報，提醒今天午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，台南市午後局部大雨或豪雨，高雄地區及宜蘭、台中山區有局部大雨發生的機率。其中台南、高雄降雨主要是受午後熱對流影響。（取自氣象局）

午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（30）日台南市有局部大雨或豪雨，高雄地區及宜蘭、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（取自氣象局）

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