瑪娃北轉、風雨恐增強 北市動物園：已嚴加防備

台北市立動物園在颱風來臨前派員檢視戶外棲架、圍網及欄舍是否穩固無破損。（圖由台北市立動物園提供）

2023/05/30 16:21

〔記者魏瑾筠／台北報導〕中颱瑪娃龜步北上，台北市立動物園表示，瑪娃強度雖有稍微減弱、行進速度變慢並開始北轉，路徑看來不會登陸台灣，但隨著颱風逐漸接近，預估北部風雨仍可能會增強，動物園已嚴加戒備做好防颱措施，盼在颱風過境期間將災損降到最低，確保人員與動物的安全。

動物園長諶亦聰表示，園方平時都會定期進行設施安全及排水系統等例行性檢查，在颱風來臨前，除了加強疏通水溝、修剪樹木、清理雜草落葉、檢視戶外棲架、圍網及欄舍是否穩固無破損，還要確認所有動物都回到室內，以杜絕因風勢太大，待在戶外的動物被掉落物擊中等風險。

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諶亦聰指出，各區域也提供備用電源，一旦發生停電時會立刻啟動；防災人力的備署部分，則成立防災應變小組，建立警報期間內現場人員出勤名單、各組室橫向聯繫通訊錄及回報系統等，讓所有動物在颱風肆虐期間，都能平安度過並獲得妥善照顧。

諶亦聰表示，台北市政府宣布停班停課時，除了確保動物安全無虞，日常基本照護工作也必須一一完成，因此保育員和獸醫師仍須排除萬難，頂著風雨上班，不過動物園仍會配合休園一日，提醒民眾出發前可至行政院人事行政總處官網查詢颱風停班資訊，或致電遊客服務中心：02－29382300＃630。

台北市立動物園在颱風來臨前，加強疏通水溝。（圖由台北市立動物園提供）

台北市立動物園在颱風來臨前，派員修剪樹木、清理雜草落葉。（圖由台北市立動物園提供）

即使宣布停止上班上課，台北市立動物園保育員和獸醫師仍會排除萬難，頂著風雨上班。（圖由台北市立動物園提供）

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