北科大和美大學AI雙聯學程惹議 教育部：113學年停招

國立台北科技大學於2020年和美國德州大學阿靈頓分校（UTA）合辦雙聯EMBA課程「人工智慧與大數據高階管理雙聯碩士學位學程專班」，主打免出國就可取得雙碩士學位。（記者林曉雲翻攝自官網）

2023/05/30 11:47

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台北科技大學2020年和美國德州大學阿靈頓分校（UTA）合作，開辦雙聯EMBA課程「人工智慧與大數據高階管理雙聯碩士學位學程專班」，主打免出國就可取得雙碩士學位，首年即招滿。但有學生向媒體投訴，部分學生未達北科大規定的畢業門檻、僅完成UTA課程即取得UTA畢業證書，違反相關規定。教育部今（30）日回應，我國不認可學生持UTA學位證書，提醒這些學生應儘快至北科大復學，完成學校畢業門檻、取得畢業證書，另依法要求北科大113學年度起該學位學程停止對外招生。

北科大於2020年7月20日發新聞稿指，「人工智慧與大數據高階管理雙聯碩士學位學程專班」獲教育部核定通過，是全台唯一的人工智慧（AI）雙聯碩士專班，專班學生不須出國，全部課程於北科大面授，核定招生名額38名，首年招生即滿招。當時北科大電資學院長黃育賢表示，此專班是為高階管理者打造，導入UTA的師資、教材、上課方式，並結合北科大專業師資，安排實務課程，兩校學分相互承認，北科大論文可選英文或中文寫作，UTA不須寫論文；學生修讀完成雙邊畢業規定後，可取得北科大工學碩士學位以及美國德州大學阿靈頓分校EMBA學位，學費比分別就讀兩校更划算，可大幅節省修讀時間與學費。

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但有學生向媒體投訴，專班部分學生未完成北科大的畢業門檻規定，卻已先拿到UTA畢業證書，造成「外位內修」問題，違反大學辦理國外學歷採認辦法、學位授予法等規定。

教育部今說明，北科大於111年已函請美國德州大學阿靈頓分校（UTA）通知僅完成UTA課程之學生，其所持之UTA學位證書將不為我國認可，學生應儘快至北科大復學，並請指導教授積極輔導，以完成學校畢業門檻取得畢業證書。

教育部表示，111學年度入學之在校生，其UTA畢業證書由該校代為保管，待確認學生完成論文並取得畢業規定之學分數後，由北科大統一發給兩校畢業證書。

至於112學年度入學學生，教育部表示，北科大學校已調整課程科目表，增列「論文研究方法」以及「研究方法論」，皆為共同必修課程，學生須完成論文始可取得課程學分，達到畢業學分數，符合資格以同時取得兩校畢業證書。教育部依法停止北科大113學年度起此2個學位學程對外招生。

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