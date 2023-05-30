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    台南傳出虐狗！小狗遭飼主重摔「動也不動」

    台南農會假日農市傳出虐狗事件，警察到場了解事情發生始末。（民眾提供）

    台南農會假日農市傳出虐狗事件，警察到場了解事情發生始末。（民眾提供）

    2023/05/30 11:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南農會假日農市傳出虐狗事件，1隻小狗被飼主裝在寵物提袋裡重摔、重踢，一旁民眾伸出援手救狗，並試圖將小狗送醫卻一度被阻止，最後警察到場關心，事件也在網路社群掀起熱議。基進議員李宗霖接獲陳情呼籲，支持推動茶茶法案，寵物虐待事件絕對不是個案！

    民眾表示．28日下午台南東區農會假日農市目睹虐狗情形，1位男子將裝在寵物袋內的小狗重摔、重踢在地，一旁婦人見狀趕緊抱起，當時小狗已經動也不動、雙眼瞪大，四隻僵硬伸直，左眼白還有點瘀血，協助報警後並叫計程車讓婦人帶小狗去看醫生，卻被另1名男子阻止，後來警察到場了解狀況，小狗也送往醫院治療，據警察轉述狀況有些微好轉。

    警方表示，該名男子為假日市集擺攤攤主，並非在地人，當時不知為何情緒失控，但無論原因為何，都會先以違反動保法請男子到警局作筆錄，完成筆錄之後，再將相關案件內容由動保處評斷是否開罰。

    李宗霖沉重說道，這樣的案件絕對不是個案，恐怕只是冰山一角。他說即使近年動物福利與權利的概念有逐漸進步，但是類似案件仍一再發生。例如前幾年的「茶茶事件」，引起社會討論，也因此民間發起催生「茶茶法案」。

    李宗霖說，茶茶法案能夠賦予動保相關的機關即時救援受虐動物，並且提高虐待動物的刑度。而最重要的是透過加強「防治」概念，規範合理的飼主責任，並且將輔導虐待動物的人，避免類似行為再度發生。李宗霖說，希望類似的虐待事件是最後一次發生，也呼籲民眾一起支持動保法修法，讓憾事不再發生。

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