VEX機器人世界錦標賽 十興國小再創佳績！

新竹縣十興國小參加2022-2023年VEX機器人世界錦標賽，在758支參賽隊伍脫穎而出，勇奪驚奇獎及分區團隊挑戰賽第二名，成績斐然！（擷取自新竹縣政府官網）

2023/05/30 10:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣十興國小參加2022-2023年VEX機器人世界錦標賽，在758支參賽隊伍中脫穎而出，勇奪驚奇獎（Amaze Award）及分區團隊挑戰賽第2名，成績斐然！

縣長楊文科表示，十興國小在2022及2019年，也分別獲得VEX機器人世界錦標賽設計獎（Disign Award），學校團隊的用心和家長的支持陪伴，讓孩子、讓新竹縣站上國際舞台，令人振奮！

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新竹縣教育研究發展暨網路中心指出，VEX機器人世界錦標賽，參賽者必須根據每個賽季的主題和規則，運用各種技術，包括機械結構與編程等設計，構建與控制自己的機器人，並在比賽中透過英語溝通能力與其他隊伍進行合作，以完成比賽的挑戰項目（遙控操作、團隊合作等）。

十興國小六年級廖哲樂、沈彥廷與四年級呂峻毅、彭旻証等4名選手組成93396A隊，以機器人的設計與建構整體品質優異，在遙控團隊挑戰賽與自動程式部分均有佳績，獲得驚奇獎；五年級的羅翊銍與陳齊佑組成93396G隊，與其他國家友隊合作表現傑出，在遙控團隊挑戰賽中，榮獲分區團隊挑戰賽第2名。

指導老師鄭詩勳表示，參賽學生利用每天第二節大下課、午休、下課後近2個小時及假日，不間斷地訓練，部分學生還上專門的機器人教室，更精進自己的技能，在世界賽得獎的背後，是日復一日持續努力、犧牲休閒時間的付出。

教育局長楊郡慈表示，獲獎連連的十興國小是112年教育部數位深耕計畫的教練學校，鄭詩勳及宋瑗玲兩位老師，課程專案進行期間會到豐田國小與埔和國小分享課程模組，指導偏遠學校的學生程式設計、操作智慧小車；另外，勝利國中也加入VEX V5選手培訓行列，多方位提昇竹縣學子數位科技能。

新竹縣十興國小參加2022-2023年VEX機器人世界錦標賽，在758支參賽隊伍脫穎而出，勇奪驚奇獎及分區團隊挑戰賽第二名，成績斐然！（擷取自新竹縣政府官網）

十興國小參加2022-2023年VEX機器人世界錦標賽，勇奪驚奇獎及分區團隊挑戰賽第二名，縣長楊文科肯定學校團隊的用心和家長的支持陪伴，讓孩子、讓新竹縣站上國際舞台！（擷取自新竹縣政府官網）

十興國小參加2022-2023年VEX機器人世界錦標賽，勇奪驚奇獎及分區團隊挑戰賽第二名，縣長楊文科肯定學校團隊的用心和家長的支持陪伴，讓孩子、讓新竹縣站上國際舞台！（擷取自新竹縣政府官網）

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