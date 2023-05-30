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    扛不住了！林務局：7/1起森林遊樂園區10元優待票調漲為30元

    八仙山國家森林遊樂區以竹藝改造遊客中心。（林務局提供）

    八仙山國家森林遊樂區以竹藝改造遊客中心。（林務局提供）

    2023/05/30 09:44

    〔記者楊媛婷／台北報導〕林務局轄下的森林遊樂園區如阿里山森林遊樂園區的65歲以上長者、3-6歲兒童的優待票多年都維持10元價格，但隨著人力成本、旅客保險費率飆漲近4倍，平均每名遊客入園成本要149元的情況下，優待票已嚴重不敷成本，宣布自今年7月1日起，優待票將調漲為30元。

    林務局表示，今年7月1日起轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等14處國家森林遊樂區，優待票由10元調整為30元，也是繼2005年時調整優待票後的再度調整。

    林務局表示，票價調整是因近年園區環境清潔、保全與售驗票人力、軟硬體更新與維修等成本持續增加，尤其遊客保險費率已較過去調漲近4倍，森林育樂組表示，近年門票收入約2.5億元，但每個遊客入園成本為149元，10元優待票已無法負擔單一遊客入園所需之營運成本，加上高齡化社會後，熟齡長輩入園人數大增，因此才調整票價以符合使用者付費原則，讓園區得以持續提供優質服務品質。

    至於其他的門票是否會隨之調整，森林育樂組表示，目前還不會調整，但也坦言，在各種成本增加、物價指數上升的情況下，不排除等園區營運服務等都到位後，會再統一討論其他票價調整的可能性。

    林務局表示，這次票價調整，影響對象主要為65歲以上長者與3至6歲兒童入園票價，並指出調整實為維持園區收支平衡之必要措施，也希望能獲得民眾的包容與體諒。

    國家森林遊樂區近年持續改善園區軟硬體設施，林務局表示，包含改善園區無障礙旅遊動線、中高海拔園區提供溫水水龍頭、改善無障礙公廁、設置兒童木育遊樂設施等，並加強員工服務禮儀訓練，以及推出輪椅租借等服務，以營造安全與友善的森林遊憩環境。

    太平山國家森林遊樂區公廁水龍頭供應溫水。（林務局提供）

    太平山國家森林遊樂區公廁水龍頭供應溫水。（林務局提供）

    墾丁國家森林遊樂區觀海樓無障礙坡道改善。（林務局提供）

    墾丁國家森林遊樂區觀海樓無障礙坡道改善。（林務局提供）

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