獨家》難分難捨！苗栗蟹農直擊2公尺錦蛇激情愛愛

苗栗縣大閘蟹養殖農友鍾福貴，近日在他的蟹場撞見疑似一對錦蛇上演激情纏綿，2蛇相互纏繞滑移，不時吐出蛇信、發出嘶嘶聲，讓他看得目不轉睛，並用手機紀錄下與朋友分享。（鍾福貴提供）

2023/05/30 09:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕天氣轉熱，長蟲出沒，苗栗縣一大閘蟹養殖農友，近日更在他的蟹場撞見疑似一對長約2公尺的錦蛇上演激情纏綿，2蛇相互纏繞滑移，不時吐出蛇信、發出嘶嘶聲，讓他看得目不轉睛，並用手機紀錄下與朋友分享。苗栗縣政府消防局統計，今年5月1日至今，受理530件捕蛇通報，也提醒民眾於戶外山林活動，請打草驚蛇，避免大意遭蛇吻。

拍攝到蛇交配的蟹農鍾福貴說，他是在25日開車進入蟹場時，在產業道路旁撞見，因為他的蟹場位於南庄鄉山區，蛇出沒並不稀奇，不過當場親眼看到蛇交配，還是頭一遭，只見2蛇相互纏繞滑移，並不時吐出蛇信、發出嘶嘶聲，真的讓人感到十分驚喜，隨即拿起手機拍攝。

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鍾福貴說，因片中「男女主角」的頭都沒有明顯的呈三角形、也沒有拱撐起飯匙狀，且體長大約2公尺，研判應該是錦蛇。而這對「男女主角」見他的車輛逼近，似乎也不好意思地，慢慢退出，讓出車道，在路旁草地繼續做愛做的事；他也不好意思再打擾，遂驅車離開。

苗栗縣政府消防局統計，5月1日到今天，消防局受理各鄉鎮市捕蛇530，平均一天近18件，住家附近如雜草叢生或堆積木料、儲放廢棄物，都應立即清理，以防蛇類群聚，甚至繁殖。若民眾在戶外活動，請打草驚蛇，避免大意遭蛇吻。

苗栗縣大閘蟹養殖農友鍾福貴，近日在他的蟹場撞見疑似一對錦蛇上演激情纏綿，2蛇相互纏繞滑移，不時吐出蛇信、發出嘶嘶聲，讓他看得目不轉睛，並用手機紀錄下與朋友分享。（鍾福貴提供）

苗栗縣大閘蟹養殖農友鍾福貴，近日在他的蟹場撞見疑似一對錦蛇上演激情纏綿，2蛇相互纏繞滑移，不時吐出蛇信、發出嘶嘶聲，讓他看得目不轉睛，並用手機紀錄下與朋友分享。（鍾福貴提供）

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