桃園復興區水蜜桃盛產遇「猴害」 農民苦不堪言

復興區農民拉娃哈勇說，手中的是水蜜桃是新品種「紅金桃」，她辛苦嫁接、栽種邁入第4年，沒想到今年遇上猴害，導致產量大減。（記者陳恩惠攝）

2023/05/29 23:41

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山是全國知名的水蜜桃產區，當地農民近來發現，即將進入採收期的新品種水蜜桃「紅金桃」竟然被猴子偷吃了不少，農民拉娃哈勇說，猴子很聰明還會「呷好道相報」組隊前來，上午9點前來2趟，晚上7點收工後又來摘桃，加上瑪娃颱風逐漸逼近，讓她除了擔心猴害，還要擔心風雨可能導致落果，今年的產量恐又將減了不少。

拉娃說，「紅金桃」是她耗費年餘嫁接栽種，今年邁入第4年，正準備豐收之際，沒想到猴子這麼識貨，不像甜度高的五月桃，紅金桃吃來不甜，卻有豐富果膠，相當適合罹有糖尿病者，不甜不澀，還有混雜著紅蘿蔔又帶芒果香的口感，又被她稱之為「養生桃」，但猴子總是隨意咬幾口就丟，讓她看了好心疼，不禁要拜託猴子幫幫忙，別讓她辛苦了一年的努力白費。

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復興區農會祕書王壽志強表示，復興山區獼猴眾多，除了水蜜桃外，就連桂竹筍也會被牠們偷吃，農民雖然大多以養狗、放沖天炮等方式來驅趕，甚至還在每棵樹上放置廣播器，想藉著吵雜的聲音讓猴群不敢接近，由於猴子實在太聰明了，以致這些驅趕效果實在有限，雖然政府推廣架設電網，但是對山區果農而言成本太高，沒人願意斥巨資架設，每年因猴害的農產損失粗估有一至二成。

桃園區農業改良場則說，獼猴除了採食果實，還會折斷枝葉，防治方法主要有架設阻隔設施、人形立牌的視覺阻嚇、強閃光、光碟片，還有防猴網罩或人為驅趕，防治重點其實應要讓獼猴覺得進入果園取食農作物，就會有危險而止步。使用非傷害性之法時，要勤換設置地點及使用頻度，最好使用2種以上驅趕方法，以免猴群習慣或找到破解之道，又讓防治效果變差。

拉娃哈勇說，這地上全是被猴子偷吃的紅金桃，有的咬了幾口，有些則吃到只剩果核，看到殘果真的讓她很心疼。（記者陳恩惠攝）

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