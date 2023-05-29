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    鼎泰豐「內行人才知」冷門美食曝 網驚：第一次知道有！

    網紅分享鼎泰豐「僅內行人知道」冷門品項。示意圖，非當事店家。（資料照）

    網紅分享鼎泰豐「僅內行人知道」冷門品項。示意圖，非當事店家。（資料照）

    2023/05/29 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕鼎泰豐的小籠包紅遍全球，不僅被《紐約時報》評為世界10大美食餐廳，至今已在15個國家地區開出約175家分店，成為台灣打進「世界盃」最成功餐廳品牌之一。除了小籠包，有網紅近日分享鼎泰豐另1個「僅內行人知道」隱藏版美食，掀起網友討論。

    台灣YouTuber「Dinner lin低能林」在社群平台上傳短影片，分享他「吃了10次鼎泰豐後，終於學會了隱藏吃法！」Dinner lin指出，首先要跟服務員要又香又好吃的「辣油」，接著輪到「只有內行人知道」的冷門品項，竟然就是「肉粽」。

    Dinner lin解釋，鼎泰豐的肉粽雖然1顆就要100元，但他認為這就是所有餐點中最好吃的，他透露，「肉粽米飯的口感超黏，我吃完那麼多次鼎泰豐，唯一只記得這個肉粽。」另外，Dinner lin也提到，他還會再向服務員要大碗的薑絲來配小籠包，「一般的薑絲太小碟，不夠吃！」

    影片曝光後，網友們紛紛留言，「第一次知道有粽子」、「我每次必點肉粽和辣油，遇到同好」、「這些真的超級隱藏版欸！筆記筆記」；也有人認為，「我念念不忘的是他的炒飯」。

    「只有內行人知道」冷門品項，竟然就是「肉粽」。（翻自YouTube/@dinnerlin）

    「只有內行人知道」冷門品項，竟然就是「肉粽」。（翻自YouTube/@dinnerlin）

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