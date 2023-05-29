為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    好強！ 大肚清潔隊改裝回收腳踏車 竟能發電充手機、夜間點燈

    大肚清潔隊員利用回收腳踏車，經過改造變身成能發電及健身腳踏車。（環保局提供）

    大肚清潔隊員利用回收腳踏車，經過改造變身成能發電及健身腳踏車。（環保局提供）

    2023/05/29 20:03

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大肚區清潔隊回收腳踏車經巧思改裝，竟變身環保綠能健身腳踏車！清潔隊人才濟濟有電子、悍接高手，製作腳踏車後輪固定架，於輪胎側邊安裝摩擦式小型發電機與線路，人力踩踏同時發電，還能充電手機及儲電供給夜間照明，加上整修回收跑步機、滑步機、飛輪健身車等，打造健身燃脂綠能園區。

    大肚區清潔隊班長林君諺表示，隊上有出身電子科及悍接人員，大家集思廣義設計發電健身腳踏車，將回收的腳踏車加上磨電機能藉由踩踏發電，另一輛電動腳踏車則以電動花鼓改裝發電。

    這兩輛環保綠能健身腳踏車以人力踩腳踏車發出交流電，經整流穏壓後，用USB接頭能即時供電給手機、行動電源等3C電子產品充電使用，亦可將其所產生的電力，貯存在車用回收蓄電池內，夜間提供電力給感應式投射燈以輔助監視器照明使用。

    林君諺說，同仁踩踩腳踏車運動所產出的電流，還能供電給前方看板LED燈條發亮，由電壓電量顯示器得知電壓數字跳動變化，踩踏的速度越快，電壓顯示數值越高，產生電流就越大，讓參與者體驗到綠能發電的成就與樂趣。

    大肚區清潔隊長何國仲表示，同仁也實際測試，踩腳踏車同時以USB連接手機充電，以正常速度連續踩踏2分鐘，可提升手機充電量1%，踩踏10分鐘就會汗流浹背、氣喘吁吁，也讓大家了解電力取之不易，節約用電的重要性。

    大肚清潔隊也將民眾汰除的腳踏車、跑步機、滑步機、飛輪健身車等健身器材回收再運用，在隊部設立健身燃脂綠能園區，提供隊員運動健身、燃脂紓壓的場所，林君諺指出，市府近期舉行減重比賽，隊員藉此加強運動燃脂，希望奪得好成績。

    大肚清潔隊員利用回收腳踏車，經過改造變身成能發電及健身腳踏車。（環保局提供）

    大肚清潔隊員利用回收腳踏車，經過改造變身成能發電及健身腳踏車。（環保局提供）

    大肚清潔隊回收改造成發電健身車，並整修民眾汰除的跑步機、滑步機、飛輪健身車等，打造健身燃脂綠能園區。（環保局提供）

    大肚清潔隊回收改造成發電健身車，並整修民眾汰除的跑步機、滑步機、飛輪健身車等，打造健身燃脂綠能園區。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    垃圾變黃金！雲林這偏鄉每年靠「賣垃圾」進帳好幾百萬
    2022/02/18 16:51

    垃圾變黃金！雲林這偏鄉每年靠「賣垃圾」進帳好幾百萬
    資收物變身二手物 大甲清潔隊設「惜福攤」送民眾
    2022/01/30 16:29

    資收物變身二手物 大甲清潔隊設「惜福攤」送民眾

    急需捐款！偏鄉孩子出國爭光經費告急
    老奶奶推壞娃車 清潔隊回收二手娃車改裝贈送
    2022/01/02 19:35

    老奶奶推壞娃車 清潔隊回收二手娃車改裝贈送
    彰化「回收王」年收300萬 埤頭清潔隊成外縣市交流熱點
    2021/11/24 18:49

    彰化「回收王」年收300萬 埤頭清潔隊成外縣市交流熱點

    3基金打造聚富組合
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播