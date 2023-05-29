好強！ 大肚清潔隊改裝回收腳踏車 竟能發電充手機、夜間點燈

大肚清潔隊員利用回收腳踏車，經過改造變身成能發電及健身腳踏車。（環保局提供）

2023/05/29 20:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大肚區清潔隊回收腳踏車經巧思改裝，竟變身環保綠能健身腳踏車！清潔隊人才濟濟有電子、悍接高手，製作腳踏車後輪固定架，於輪胎側邊安裝摩擦式小型發電機與線路，人力踩踏同時發電，還能充電手機及儲電供給夜間照明，加上整修回收跑步機、滑步機、飛輪健身車等，打造健身燃脂綠能園區。

大肚區清潔隊班長林君諺表示，隊上有出身電子科及悍接人員，大家集思廣義設計發電健身腳踏車，將回收的腳踏車加上磨電機能藉由踩踏發電，另一輛電動腳踏車則以電動花鼓改裝發電。

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這兩輛環保綠能健身腳踏車以人力踩腳踏車發出交流電，經整流穏壓後，用USB接頭能即時供電給手機、行動電源等3C電子產品充電使用，亦可將其所產生的電力，貯存在車用回收蓄電池內，夜間提供電力給感應式投射燈以輔助監視器照明使用。

林君諺說，同仁踩踩腳踏車運動所產出的電流，還能供電給前方看板LED燈條發亮，由電壓電量顯示器得知電壓數字跳動變化，踩踏的速度越快，電壓顯示數值越高，產生電流就越大，讓參與者體驗到綠能發電的成就與樂趣。

大肚區清潔隊長何國仲表示，同仁也實際測試，踩腳踏車同時以USB連接手機充電，以正常速度連續踩踏2分鐘，可提升手機充電量1%，踩踏10分鐘就會汗流浹背、氣喘吁吁，也讓大家了解電力取之不易，節約用電的重要性。

大肚清潔隊也將民眾汰除的腳踏車、跑步機、滑步機、飛輪健身車等健身器材回收再運用，在隊部設立健身燃脂綠能園區，提供隊員運動健身、燃脂紓壓的場所，林君諺指出，市府近期舉行減重比賽，隊員藉此加強運動燃脂，希望奪得好成績。

大肚清潔隊員利用回收腳踏車，經過改造變身成能發電及健身腳踏車。（環保局提供）

大肚清潔隊回收改造成發電健身車，並整修民眾汰除的跑步機、滑步機、飛輪健身車等，打造健身燃脂綠能園區。（環保局提供）

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