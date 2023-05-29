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    台鐵6/28再改點！ 調整74列次

    台鐵局繼今年4月26日起大改點後再度微調時刻，將於6月28日（週三）起進行時刻微調，每日共74列次受影響。 （資料照，記者陳心瑜攝）

    台鐵局繼今年4月26日起大改點後再度微調時刻，將於6月28日（週三）起進行時刻微調，每日共74列次受影響。 （資料照，記者陳心瑜攝）

    2023/05/29 18:28

    〔記者陳心瑜／台北報導〕台鐵局繼今年4月26日起大改點後再度微調時刻，將於6月28日（週三）起進行時刻微調，每日共74列次受影響。

    台鐵局指出，配合新車投入營運及旅運需求，6月28日起進行時刻微調，調整重點包括新車營運、延長行駛、增停戰點已即調整開車車次，即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

    新車EMU3000型及900型替駛班次包括（一）原普悠瑪號222次（樹林-瑞穗）、229次（瑞穗-樹林）及太魯閣號團體列車21次（台東-樹林）、22次（樹林-台東） 改由EMU3000型自強號替駛。（二）4030、4033、4019、4032、4035、1140、4028、4037、4050、4003次等10列次區間（快）車改由EMU900型電聯車替駛。

    延長行駛班次包括（一）4042次（宜蘭-花蓮）區間快車改由七堵站始發；4191次（蘇澳-鶯歌）、4240次（鶯歌-南澳）區間車延長行駛至桃園；4519次（台東-關山）、4512次（關山-台東）區間車延長行駛至池上。

    增停車站班次則有EMU3000型自強號411次（台東-樹林）；438次（樹林-台東）增停富里站；EMU3000型自強號371次（台中-台東）、386次（台東-台中）增停新烏日站；2007次（基隆-二水）；2042次（二水-七堵）區間快車增停社頭站。

    為利轉乘及通勤、通學需要，調整2537次後龍站、2237次豐原站、1701次新竹站、2123次豐富站開車時刻。

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