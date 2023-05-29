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    日本團費回不去了！ 業者推暑假遊二線城市 紐澳跌幅約1成

    中華民國旅行業品質保障協會今天（29日）公布暑假合理團費並與帛琉觀光局簽訂優質行程雙認證合作。前排左三、左四為品保協會理事長張永成、帛琉觀光局董事會主席Jackson Doktok。（記者陳心瑜攝）

    中華民國旅行業品質保障協會今天（29日）公布暑假合理團費並與帛琉觀光局簽訂優質行程雙認證合作。前排左三、左四為品保協會理事長張永成、帛琉觀光局董事會主席Jackson Doktok。（記者陳心瑜攝）

    2023/05/29 17:42

    〔記者陳心瑜／台北報導〕暑假旅遊旺季將開始，旅行業者直言機票、團費要回到疫前價「不可能」，尤其國人最愛的日本，暑假團費較疫情前上漲至少2成，建議民眾遊日可以選擇漲幅低於1成的二線城市例如廣島、高松等。另推薦暑假可赴紐、澳旅遊，與上一季相較跌幅約1成。

    中華民國旅行業品質保障協會今天（29日）公布各國旅行團參考價格，品保協會提醒，由於疫情後航空公司要求嚴格、團體機位少且開票後多不退票，造成許多旅遊糾紛，呼籲民眾現在就開始規劃行程，以合理價格享受舒適行程。

    品保協會理事長張永成表示，出國旅行團團費相比疫情前平均3成的漲幅，疫情後機位的供給不足、飯店房源變少，因此暑期價格相比疫情前漲幅3成都是在合理範圍。

    張永成指出，暑假是旅遊旺季，呼籲消費者盡量參加團體旅遊，品質較有保障。因為疫情後開放國境以來至今，邊境開放至今所受理的旅遊糾紛當中，第一名就是票券類產品的自由行商品旅遊糾紛、機位機票等等也是高居不下。

    品保協會旅遊交易安全委員會東北亞（日本）線制價發言人黃清涼指出，且近來日幣屢創新低，匯率已處低檔但團費仍高，未來貨幣政策將朝目前的「0.22」朝向「0.25」接近，團費漲幅只會更大，加上日本國旅旺、2025萬國博覽會大阪，都會持續墊高赴日旅遊成本，建議民眾可以選擇長漲幅較低的二、三線城市例如廣島、東北仙台、四國高松等。

    品保協會旅遊交易安全委員會馬新泰菲印線制價發言人賴怡君表示，東南亞團費比較高，若搭乘國籍航空，機票成本就占了團費的6成左右，飯店價格也因中國旅遊解封有大幅漲勢，暑假相比第二季每張票價差了3至4千元左右。另要留意泰國政府預計7月起收取入境觀光稅。

    品保協會旅遊交易安全委員會紐澳線制價發言人黃賢在則表示，第二季7至9月是紐澳返鄉和遊學旺季，團費相較疫情前同期漲幅約1成、但與第二季相比跌幅約1成，主要是淡季房價下調。

    至於韓國部分則是相比疫情前同期上漲2成、比今年第2季漲1成；美加在暑假是票價高點，相比第二季漲幅約3至4成5，飛加拿大、美國東岸甚至破5成；歐洲線也是旺季，相比疫情前漲幅3成、比今年第2季漲3成，有許多深度旅遊以及節慶可選擇；中南半島則是相比疫情前同期漲幅2成、暑假相比地2季漲幅約1至2成。

    中華民國旅行業品質保障協會今天（29日）公布暑假合理團費並與帛琉觀光局簽訂優質行程雙認證合作。中為品保協會理事長張永成。（記者陳心瑜攝）

    中華民國旅行業品質保障協會今天（29日）公布暑假合理團費並與帛琉觀光局簽訂優質行程雙認證合作。中為品保協會理事長張永成。（記者陳心瑜攝）

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