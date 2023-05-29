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    大馬旅遊節目南投取景 參山處長扮導遊行銷台灣觀光及茶產業

    馬來西亞旅遊節目「帶阿母去旅行」的主持人林德榮（右2）及其媽媽（右1），在參山處南投縣名間鄉茶文化主題館體驗「茶薰六覺」情形。（圖由參山處提供）

    馬來西亞旅遊節目「帶阿母去旅行」的主持人林德榮（右2）及其媽媽（右1），在參山處南投縣名間鄉茶文化主題館體驗「茶薰六覺」情形。（圖由參山處提供）

    2023/05/29 16:08

    〔記者謝介裕／南投報導〕交通部觀光局參山國家風景區管理處（簡稱參山處）行銷台灣觀光及產業，再發揮創意，今日處長曹忠猷充當導遊，陪同馬來西亞Astro AEC華語頻道「帶阿母去旅行」節目2位主持的媽媽，來到南投縣名間鄉松柏嶺遊客中心茶文化主題館進行「茶薰六覺」後，2位媽媽也開心地直稱：「好像真的變年輕了！」

    此次拍攝工作係由交通部觀光局駐吉隆坡辦事處出面邀請，馬來西亞Astro AEC華語頻道「帶阿母去旅行」的節目主持人林德榮（Jack Lim），特別帶著自己70多歲的媽媽來到南投，另1位主持人阿賢（楊佳賢，Jason Yeoh）也帶著80多歲的媽媽同行，與「帶阿母去旅行」主題相互呼應。

    參山處長曹忠猷在致贈2位媽媽可愛的粉紅喔熊帽及具特色的原住名背包後，緊接著引導主持人及其2位母親到茶文化主題館，一邊導覽解說、一邊讓其體驗「茶薰六覺」。

    僅見林媽媽與楊媽媽在完成了30分鐘的品茶、蒸臉、茶葉敷眼睛、茶葉面膜敷臉後，連其主持人兒子也都驚呼其母親的五官變得容光煥發、神采飛揚，瞬間，予人有種年輕好幾十歲的感覺！

    曹忠猷指出，八卦山風景區是台灣十分重要的茶葉產地，所以松柏嶺遊客中心才定位為「茶文化主題館」，遊客在此可以閱讀文字介紹，也可親身體驗製茶、品茶、茶薰的過程，傳達茶產業文化內涵，頗獲當地人士及全國遊客好評，更榮獲2022年法國NOVUM DESIGN AWARD （NDA）－室內設計類銀獎及2022美國MUSE Design Awards室內設計類銀獎。

    此次拍攝礙於時間有限，無法帶著主持人與媽媽們造訪參山處的3大茶葉產區，因此，特別準備了梨山茶、東方美人茶及松柏長青茶的「參山好茶道」禮盒，致贈給2位主持人及其媽媽，希望茶葉中具抗氧化效果的兒茶素，能讓2位媽媽越來越年輕。

    觀光局說，台灣去年10月重新開放觀光客來台後，馬來西亞市場入境人數表現亮眼，不僅今年第100萬名國際旅客是馬來西亞籍，且今年1至3月來台旅客居住地統計，馬來西亞更以近10萬人次高居第4大來源地，因此該局駐吉隆坡辦事處特邀2位大咖主持人，來台拍攝「帶阿母去旅行」節目，上述攜母同遊的精彩旅程及茶文化體驗畫面，預定將在六月播出，屆時也歡迎大馬朋友看了節目後馬上行動，來台灣體驗茶文化之旅。

    馬來西亞旅遊節目「帶阿母去旅行」的主持人林德榮（右1）及楊佳賢（左2），帶著自己的媽媽在參山處南投縣名間鄉茶文化主題館體驗品茶。（圖由參山處提供）

    馬來西亞旅遊節目「帶阿母去旅行」的主持人林德榮（右1）及楊佳賢（左2），帶著自己的媽媽在參山處南投縣名間鄉茶文化主題館體驗品茶。（圖由參山處提供）

    馬來西亞旅遊節目「帶阿母去旅行」的主持人林德榮（左1）及楊佳賢（左2），帶著自己的媽媽在參山處南投縣名間鄉茶文化主題館體驗炒茶情形。（圖由參山處提供）

    馬來西亞旅遊節目「帶阿母去旅行」的主持人林德榮（左1）及楊佳賢（左2），帶著自己的媽媽在參山處南投縣名間鄉茶文化主題館體驗炒茶情形。（圖由參山處提供）

    參山處長曹忠猷（中，雙手比讚手勢者）與馬來西亞旅遊節目「帶阿母去旅行」的團隊，在參山處南投縣名間鄉茶文化主題館一起開心合照。（圖由參山處提供）

    參山處長曹忠猷（中，雙手比讚手勢者）與馬來西亞旅遊節目「帶阿母去旅行」的團隊，在參山處南投縣名間鄉茶文化主題館一起開心合照。（圖由參山處提供）

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