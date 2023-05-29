內灣聯外道遲未拓寬假日必塞 竹縣議員︰怕到不敢接鄉親電話

新竹縣議員張良印（左起）、劉建民、徐瑜新今天聯合總質詢，其中劉建民提到內灣聯外道路拓寬遲遲未做，跟縣長楊文科細數鄉親和遊客從尖石塞車下山要耗費的時間成本。（記者黃美珠攝）

2023/05/29 16:02

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉和橫山鄉內灣風景區共用的內灣聯外道路拓寬始終只聞樓梯響，縣議員張良印今天抨擊縣府工務處，從去年底起就不斷說會開工，今年年初也說4月初會動，但如今5月底了還是沒有，很多鄉親在問，特別是連續假日塞車問題很嚴重，搞得他現在都不知該如何向鄉親解釋。

跟張良印聯合質詢的尖石鄉籍縣議員劉建民附和說，現在他每到假日下午電話都被鄉親打爆，讓他怕到不敢接聽，甚至根本不敢開手機。他甚至在議事堂上直接算起塞車的時間給縣長楊文科、縣府工務處長江良淵聽！

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劉建民說，他住在青蛙石的那羅地區，如果週休連假從台3線旁的合興車站往尖石推，車潮會回堵到尖石大橋，全長約5公里。連假若超過3天，車子會塞到他家附近，總長約12公里。這段從青蛙石到合興車站的路，平時開車只要20分鐘，他卻在清明連假開了3個小時又5分鐘。

劉建民說，他是住在尖石的前山，如果從後山鎮西堡的民眾到青蛙石市集這邊就要1.5個小時，再從青蛙石塞到合興車站要額外加上3個小時，等於從鎮西堡到台3線要花4個多小時，從台北出發都已經到高雄了！現在警方假日交管在尖石大橋才開始，希望以後只要看到內灣大橋到義興大橋這段開始塞車就要立刻交管才能真正疏導車流，不然尖石鄉親和去尖石玩的遊客雙方返家的路都很遙遠。

縣府工務處長江良淵說，內灣聯外道路在2021年做可行性評估後規劃分3部分做改善，首段從油羅溪大橋到增昌大橋共3公里多，因為涉及河床和油羅溪的整治線問題所以要環評。第2段增昌大橋到永豐橋段利用油羅溪左岸堤岸道路改善，最後就是永豐大橋到內灣大橋去年底確實已經拿到中央核定的經費，也做了說明和用地取得，計畫要把目前的8米拓展到16米，但因這段道路跟台鐵內灣線鐵道有橫交，工程難度蠻高的，所以4月以後連續發包2次都沒有廠商投標，現在也有再找優質廠商洽談中，這次希望可以順利發包出去以推動後續工程。

張良印則另外追問增昌大橋到永豐橋段的第2期規劃進度。江良淵說，這個部分在今年3月已有通過環境影響評估的審核，目前正在做定稿，後續會跟中央申請規劃設計和工程費大約總共要13億元來施作。

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