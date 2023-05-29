獨家》再現生機！ 高苑科大獲台鋼集團捐資2.8億元

私立高苑科技大學獲得台鋼集團捐資2.8億元，據悉款項已到位。 （資料照）

2023/05/29 16:42

首次上稿14:57

更新時間16:42（新增教育部證實）

〔記者林曉雲／台北報導〕及時雨，再現生機！私立高苑科技大學迄今欠薪11個月，教育部6度開罰共215萬元，專案輔導期限原本將於5月31日屆滿，獲得台鋼集團捐資2.8億元，據悉款項已到位。

請繼續往下閱讀...

教育部技職司副司長柯今尉今日下午回應證實，他說明，經教育部向學校了解，學校於今（29）日已獲企業捐資2.8億元並已入帳，高苑科技大學因財務惡化及積欠教職員薪資，經教育部依私立高級中等以上學校退場條例規定列為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日止，教育部將於6月5日提退場審議會，審議該校是否得解除專案輔導學校。

高苑科大是專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止，如學校屆期未能改善，教育部將依退場條例規定，勒令於112學年度（112年8月1日）起停招，並於當學年度結束時（113年7月31日）停辦退場，目前在學生有2105人，專任教師則有154人。但出現資金即時雨的挹注，對於解除專案輔導將有所助益。

教育部日前說明，目前有7所私立大專校院列為專輔學校，其中高苑科大、明道大學、環球科大、大同技術學院等4校改善期限到5月31日，屆期若仍未改善並解除專輔，將勒令停招停辦。

教育部日前表示，高苑科技大學因財務惡化，自111年6月起有積欠教師薪資，一旦今年5月31日改善期屆滿，學校未能改善，在8月1日停招之後，教育部將重組法人董事會，重組董事會可申請退場基金墊付維持學校正常運作所需費用，包含教職員薪資；另已積欠之薪資，後續可於解散清算過程中，處分校產支付積欠的薪資。

對於董事會111年4月28日第11屆第4次董事會議曾決議捐資，教育部日前說明，董事會未依決議捐資，教育部已於111年6月10日，依私立學校法第77條裁處董事長50萬元罰鍰，另再依私立學法第77條規定對全體董事會裁處4次罰鍰、每次每人50萬元，但迄今仍未接獲該校有資金挹注訊息。

此外，教育部說明，高苑科大自111年6月起積欠教師薪資，教育部限期改善仍未補發教師薪給，已違反教師待遇條例，依同條例第23條規定開罰6次，各處10萬、20萬、35萬、50萬、50萬及50萬元，合計共處215萬元罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法