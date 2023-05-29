為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》再現生機！ 高苑科大獲台鋼集團捐資2.8億元

    私立高苑科技大學獲得台鋼集團捐資2.8億元，據悉款項已到位。 （資料照）

    私立高苑科技大學獲得台鋼集團捐資2.8億元，據悉款項已到位。 （資料照）

    2023/05/29 16:42

    首次上稿14:57
    更新時間16:42（新增教育部證實）

    〔記者林曉雲／台北報導〕及時雨，再現生機！私立高苑科技大學迄今欠薪11個月，教育部6度開罰共215萬元，專案輔導期限原本將於5月31日屆滿，獲得台鋼集團捐資2.8億元，據悉款項已到位。

    教育部技職司副司長柯今尉今日下午回應證實，他說明，經教育部向學校了解，學校於今（29）日已獲企業捐資2.8億元並已入帳，高苑科技大學因財務惡化及積欠教職員薪資，經教育部依私立高級中等以上學校退場條例規定列為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日止，教育部將於6月5日提退場審議會，審議該校是否得解除專案輔導學校。

    高苑科大是專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止，如學校屆期未能改善，教育部將依退場條例規定，勒令於112學年度（112年8月1日）起停招，並於當學年度結束時（113年7月31日）停辦退場，目前在學生有2105人，專任教師則有154人。但出現資金即時雨的挹注，對於解除專案輔導將有所助益。

    教育部日前說明，目前有7所私立大專校院列為專輔學校，其中高苑科大、明道大學、環球科大、大同技術學院等4校改善期限到5月31日，屆期若仍未改善並解除專輔，將勒令停招停辦。

    教育部日前表示，高苑科技大學因財務惡化，自111年6月起有積欠教師薪資，一旦今年5月31日改善期屆滿，學校未能改善，在8月1日停招之後，教育部將重組法人董事會，重組董事會可申請退場基金墊付維持學校正常運作所需費用，包含教職員薪資；另已積欠之薪資，後續可於解散清算過程中，處分校產支付積欠的薪資。

    對於董事會111年4月28日第11屆第4次董事會議曾決議捐資，教育部日前說明，董事會未依決議捐資，教育部已於111年6月10日，依私立學校法第77條裁處董事長50萬元罰鍰，另再依私立學法第77條規定對全體董事會裁處4次罰鍰、每次每人50萬元，但迄今仍未接獲該校有資金挹注訊息。

    此外，教育部說明，高苑科大自111年6月起積欠教師薪資，教育部限期改善仍未補發教師薪給，已違反教師待遇條例，依同條例第23條規定開罰6次，各處10萬、20萬、35萬、50萬、50萬及50萬元，合計共處215萬元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高苑科大欠薪11個月 傳有金主承諾出資挽救
    2023/05/19 19:47

    高苑科大欠薪11個月 傳有金主承諾出資挽救
    高苑科大欠薪11個月被罰215萬 教育部：不改善8/1停招
    2023/05/19 11:07

    高苑科大欠薪11個月被罰215萬 教育部：不改善8/1停招

    急需捐款！偏鄉孩子出國爭光經費告急
    高苑科大15董事總辭 外部3億資金待挹注
    2022/12/27 13:59

    高苑科大15董事總辭 外部3億資金待挹注
    高苑科大自救會赴教育部陳情 教長：已聲請解除董事職務
    2022/10/26 19:21

    高苑科大自救會赴教育部陳情 教長：已聲請解除董事職務

    3基金打造聚富組合
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播