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    週日注意保暖！清晨低溫 白天各地可見陽光

    週日（29日）仍受寒流影響，清晨雲林以北、東半部及澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫發生的機會，但白天溫度略微回升，各地大多晴到多雲。（資料照）

    週日（29日）仍受寒流影響，清晨雲林以北、東半部及澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫發生的機會，但白天溫度略微回升，各地大多晴到多雲。（資料照）

    2023/01/28 21:52

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（29日）大年初八仍受寒流影響，清晨雲林以北、東半部及澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫發生的機會，但白天溫度略微回升，各地大多晴到多雲，可以看到陽光。

    中央氣象局預報，明日仍受寒流影響，不過環境偏乾，風速減弱，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，而東半部地區及恆春半島有零星飄雨。

    溫度方面，清晨低溫西半部及宜蘭普遍只有8到10度，花東則落在11、12度左右，而雲林以北、東半部及澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫發生的機會；白天高溫上，北部及宜花溫度略為回升，落在15到17度之間，其他地方預估可以來到18到22度，較為溫暖。

    天氣風險公司提醒，下週一到下週三冷空氣影響也逐漸減弱，各地白天高溫會逐漸回升，預估各地溫度普遍都回升到20度以上，但仍需留意清晨的輻射冷卻作用，日夜溫差變化明顯，早晚注意保暖。

    紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣為綠色「低量級」；其他地區均為橘色「中量級」。

    空氣品質方面，週日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，稍易累積污染物；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    氣象局也提醒，明日風力明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

    清晨低溫西半部及宜蘭普遍只有8到10度，花東則落在11、12度左右，而雲林以北、東半部及澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫發生的機會；北部及宜花白天高溫落在15到17度之間，其他地方預估可以來到18到22度。（擷取自中央氣象局）

    清晨低溫西半部及宜蘭普遍只有8到10度，花東則落在11、12度左右，而雲林以北、東半部及澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫發生的機會；北部及宜花白天高溫落在15到17度之間，其他地方預估可以來到18到22度。（擷取自中央氣象局）

    紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣為綠色「低量級」；其他地區均為橘色「中量級」。（擷取自中央氣象局）

    紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣為綠色「低量級」；其他地區均為橘色「中量級」。（擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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