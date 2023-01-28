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    替店家控顧客沒良心竟罵錯人 受害網友：不道歉就報警！

    近日有位網友指控，有顧客在一間泰式料理店訂購年菜，向該店工讀生謊報價格而導致店家虧損，並在後續留下負評，因此發文替店家抱不平，不料竟意外釣出公審網友出面反擊。（圖擷取自爆料公社）

    近日有位網友指控，有顧客在一間泰式料理店訂購年菜，向該店工讀生謊報價格而導致店家虧損，並在後續留下負評，因此發文替店家抱不平，不料竟意外釣出公審網友出面反擊。（圖擷取自爆料公社）

    2023/01/28 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕爆料出氣卻罵錯人！近日有位網友指控，有顧客在一間泰式料理店訂購年菜，向該店工讀生謊報價格導致店家虧損，並在後續留下負評，因此發文替店家抱不平，不料意外釣出公審網友出面反擊，引發眾網友「坐等店家和爆料者道歉」。

    某網友今（28日）在「爆料公社」自稱是某間泰式料理店家的常客，並發文指控陳姓顧客向該間店訂兩桌8880元的年菜，結帳時趁業者不在，向工讀生謊稱訂的是6880元的年菜，事後業者致電該顧客討要4000元差價，卻被顧客威脅要在Google評價留負評，最後店家自行吸收4000元損失，事後這名顧客真的留下負評，該網友大嘆「大過年出來做生意不容易啊」。

    然而，此文章貼出後不久，在文章附圖中被公審的陳姓網友出面反擊，強調當天中午前往該店用餐，發現口味不符家人的胃口，加上店家內部衛生環境實屬堪憂，因此至Google進行評論，沒想到被店家誤認為是初二上門的客人，造成一連串不必要的公審，強調初二當天與家人根本都不在台北，當時也還不知道有這間店存在，店家誤認當下也只覺得就只是個小誤會，沒想到會有店家的常客將此事分享到臉書社團，導致「我與家人的個資被肉搜出來且造成困擾」。這名被肉搜的網友在文章中要求，面對莫須有的指控，請業者及留言公審者公開致歉，並稱「本人已將貼文及留言截圖留證，若未收到致歉，將會前往警局報案妨害名譽」！

    不少網友抱著看熱鬧的心情，紛紛在陳姓網友的貼文底下留言「我要看到血流成河」、「爆料內各類翻車實況一直是我提醒自己無論在那個世界 一定隱心後動 謹言慎行 不是先po先贏」、「不說了⋯置板凳，爆米花已準備好」，而原先發布爆料貼文的網友已關閉原貼文留言功能。

    前篇文章貼出後不久，被該篇文章原PO附圖公審的陳姓網友出面發文反擊才確實有至Google進行評論，卻被店家誤認為是當事客人，造成一連串不必要的公審並遭到肉搜，因此請該業者及該文原PO公開致歉，否則報警。（圖擷取自爆料公社）

    前篇文章貼出後不久，被該篇文章原PO附圖公審的陳姓網友出面發文反擊才確實有至Google進行評論，卻被店家誤認為是當事客人，造成一連串不必要的公審並遭到肉搜，因此請該業者及該文原PO公開致歉，否則報警。（圖擷取自爆料公社）

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