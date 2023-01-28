屏東燈節嗨翻！日看馬戲團 夜浪漫賞燈

屏東縣政府連續兩天邀請「FOCA福爾摩沙馬戲團」在縣民公園演出。（記者蔡宗憲攝）

2023/01/28 21:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節假期長達10天，屏東縣政府特別邀請曾在法國外亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節展演的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，昨天及今天在屏東縣民公園帶來精彩的馬戲體驗、工作坊、小品演出，主秀馬戲派對今天一登場，大人小孩驚呼不斷，入夜接著賞屏東燈節、逛市集，度過快樂的連假尾聲。

今天中午過後，許多人紛紛湧人屏東縣民公園，為的就是一睹FOCA福爾摩沙馬戲團的精彩表演，活動開始以家喻戶曉的歌舞劇「大娛樂家」開場，表演融合現代馬戲及街頭藝術，演出令人驚喜連連的馬戲技法，更邀請民眾上台互動，歡樂表演及逗趣演出讓現場歡笑聲不斷，獲得全場掌聲。

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接著4點半的主秀「馬戲派對」，更是FOCA福爾摩沙馬戲團運用貨櫃屋結構翻轉舞台空間，讓演員穿梭其間並結合經典的馬戲項目，藉由肢體表達出人與人、人與物件間互動的趣味，搭配精彩的歌舞表演，獲得現場民眾一致好評。

此外，還有尋夢巨人高蹺踩街帶領現場民眾一起遊行至主燈「南境之光」，在夕陽下與民眾一同倒數迎接當日的第一場主燈秀，象徵帶來追夢的勇氣與對未來的美好祝福，以迎接嶄新的一年。

屏東縣政府說，屏東燈節自點燈以來，已吸引全國各地大批遊客前來賞燈，特別是今年配合生肖兔子做的提燈光光兔，更是被索取一空。屏東燈節已成為許多返鄉過年遊子每年必定參與的盛事之一，縣府團隊特別在春節期間精心安排表演活動及市集，讓縣民公園成為大家走春造訪的熱門景點。

縣府傳播暨國際事務處指出，雖然春節連假已接近尾聲，還沒機會造訪屏東燈節的民眾也不用擔心，燈節活動將持續至228連假，還有一場由知名表演藝術團隊「舞鈴劇場」帶來《南島天光》演出，2月25日晚間7點在縣民公園三層水池舉行，演出打破傳統舞台框架，融合地景、水域生態，保證帶給大家視覺上的全新體驗。

屏東燈節相關活動訊息，民眾可關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或上「2023屏東燈節」活動官網查詢。

屏東縣政府連續兩天邀請「FOCA福爾摩沙馬戲團」在縣民公園演出，大人小孩看得很開心。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣民公園的燈飾倒映水中十分美麗。（記者羅欣貞攝）

屏東縣民公園是屏東燈節的燈區之一，夜晚適合賞燈。（記者羅欣貞攝）

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