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    拒向命運低頭！他「十指截肢」 竟遭4屁孩嗆：怎還沒餓死

    新竹城隍廟口甜不辣老闆遭逢意外十指截肢，仍努力過活，想不到遭屁孩冷嘲熱諷。（取自臉書/城隍廟口甜不辣）

    新竹城隍廟口甜不辣老闆遭逢意外十指截肢，仍努力過活，想不到遭屁孩冷嘲熱諷。（取自臉書/城隍廟口甜不辣）

    2023/01/28 21:16

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市城隍廟口一家甜不辣店老闆多年前遭逢嚴重車禍，十指全數截肢，他沒向命運低頭，持續經營店鋪養活自己，想不到春節前有4名路過年輕人竟嘲諷他「怎麼還沒餓死」。老闆雖有點心寒，也立刻轉念，認為自己只為自己而活，他將此經過PO在臉書粉專，獲得許多網友聲援。

    老闆15日在「城隍廟口甜不辣」臉書粉專貼文表示，當天下午門口有4位年輕人經過，他一如往常招呼對方「裡面坐」，想不到其中一人竟故意大聲說：「每次經過都沒客人，他怎麼還沒餓死？」一群人哈哈大笑，其中另一人還說：「哎喲人家只是想要活下去！」

    老闆表示，店內生意確實不理想，但他一直很用心在經營，餐點品質也不馬虎，有買過或是訂過餐點的客人對他的服務及餐點都很滿意，但他仍然不解，「為什麼我的生意這麼差」？

    不過，老闆轉念一想，決定不去想為何這些年輕人要嘲諷他，「每個人都有他們的言論自由，況且我又不是為了這些少數人而活！我一直在反省，究竟我哪裡做不好？為什麼口碑好，生意差？雖然因此心情低落，但是完全沒有影響我的工作品質及態度」。

    當天晚上，一位曾經來到老闆店裡拿過「待用餐」的顧客表示，老闆讓他在困難的時候免於挨餓，老闆的待人處事也讓他決定好好找工作，於是他在領到第一份薪水後特地來感謝老闆，並且要捐出待用餐。

    但老闆婉拒了這位顧客的好意：「我告訴他，剛找到工作先讓生活穩定一些，以後有能力再來捐。」看著顧客離去的背影，老闆心裡感到非常高興，「我不會受極少數人的負面影響，我為我自己而活！我為愛我的人而活」！

    文章貼出後，也被轉到新竹地方社團，引起許多網友迴響，「祝福新的一年生意興隆，有機會去新竹一定去造訪」、「老闆加油！你的努力一定會有回報，希望小小的回覆能讓你感覺這社會還是有一點溫暖!加油！！」、「祝福嘲笑的那四個兔年烙賽一整年喔」、「謝謝老闆認真的生活，也把愛傳給需要的人。」、「老闆加油～下次去新竹再過去拜城隍爺+吃甜不辣」。

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