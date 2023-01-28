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    高市圖新春市集打響第一炮 開市湧入近千人

    高雄市立圖書館今年首次舉辦新春市集，今天下午熱鬧開市。（高雄市立圖書館提供）

    高雄市立圖書館今年首次舉辦新春市集，今天下午熱鬧開市。（高雄市立圖書館提供）

    2023/01/28 20:52

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館今年首次舉辦新春市集，今天（28日）下午一開市，超過40家文創手作與美食攤位迎來近千人到場走逛，現場熱鬧滾滾。

    高市圖新春市集今、明2天在連接文創會館草地熱鬧登場，每天都有3個時段、5種體驗，共計240個體驗名額，開放報名不到1小時額滿秒殺。

    市集今天下午3點熱鬧開市，分兩區塊同時表演，草地區由吉他演唱搭配精心布置給民眾的野餐區，鄰近文創市集與輕食甜點，適合民眾逛市集和野餐休息觀賞；前廣場區則有精彩的肢體藝術與高難度技藝表演，與火熱的熱食區美食做呼應，表演直到晚上7點。

    高市圖說，這次與知名文創市集攤商「雄店」共同挑選DIY手作體驗，有用植物空氣鳳梨製做而成的新年掛飾、日本傳統趨吉避凶的注連繩，和新春掛飾與造型擴香石，適合各年齡層參加。

    市集期間在圖書館還有集點闖關活動，即日起至31日並有「兔年好雞運」快閃新春活動，凡至承億酒店營業商家消費，持當天消費發票不限金額或電影票根，至總館借閱5本書籍或視聽資料，即可兌換限量奧樂雞閱讀袋1只，每日限量50名，歡迎讀者把握機會趕緊入袋。

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