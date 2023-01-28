向陽山區今晨飄冰霰 銀白景色宛如童話美不勝收

向陽山區成片針葉林因飄起冰霰，成了白皚皚的銀色世界，如童話世界般美不勝收。（記者陳賢義翻攝）

2023/01/28 12:12

〔記者陳賢義／台東報導〕寒流來襲，台東市區今日上午僅15度，位於南橫台20線、海拔2700多公尺的向陽山區今晨飄起小雨，溫度未達下雪標準，仍下起約1個多鐘頭的冰霰，山頭和整片針葉林成了白皚皚的銀白世界，如童話世界般美不勝收，夢幻景色讓遊客直呼真漂亮！

台東林管處表示，今天清晨約5點多南橫向陽山區開始下起冰霰，持續1個小時才停止，體感溫度零下3度左右，提醒山友及賞景遊客，低溫造成地面溼滑，除須注意行車安全，也要備妥防寒衣褲，行前做好防寒準備；至於是否會下雪，還得觀察溫度與水氣是否符合條件，而位於通往向陽山及嘉明湖的向陽山遊樂區並未飄起冰霰。

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另據台東縣消防局統計春節連假期間民眾報案件數及與去年春節期間相較，火災部分增加10件，其中以雜草火災為大宗，年初二因電線起火燃燒發生住宅火災1件，幸無延燒也無傷亡；到院前緊急救護案件數增加51件，以交通事故車禍及急病案件居多，研析為春節期間遊客及山友利用連續假期駕車走春，因不諳路況、搶快等因素故造成車禍事故；其次，過年期間寒流接連來襲，低溫對慢性病等病患造成健康危害。

災害搶救則有5件，以山域事故為主，尤其南橫台20線去年全線開通，喜愛攻頂山友和遊客趁春節連假至關山嶺山、南一段、嘉明湖、栗松溫泉等從事旅遊活動，部分遊客準備不周全導致發生山域事故頻繁，消防局長管建興提醒登山客行前完善規劃行程路線且備妥相關裝備，隨時注意氣候變化，適度調整行程，切勿貿然躁進，確保自身及家人和親朋安全。

警車上也覆蓋著銀白冰霰。（記者陳賢義翻攝）

另據消防局流統計，春節期間計發生災害搶救5件，且以山域事故為主。（記者陳賢義翻攝）

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