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    大湖草莓溫泉季 7天遊客上看20萬車次、60萬人次

    苗栗警方加強車潮多的路口號誌管控，維持行車順暢。（警方提供）

    苗栗警方加強車潮多的路口號誌管控，維持行車順暢。（警方提供）

    2023/01/28 10:24

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣轄內各風景區，農曆春節連假期間出現人潮，苗栗縣警察局交通緊急應變中心於向交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段調閱每天湧入草莓溫泉季旅客，統計小年夜至大年初五總計14萬3125車次、42萬9375人次，尖峰時段每小時高達1623車次，整體行車速度降為40至50公里/小時，苗警預估至大湖及泰安旅客總量上看20萬車次、60萬人次。

    苗縣警局交通隊分析這7天車次與人次，單日以大年初四湧入2萬4703車次、7萬4109人次最多，研判應該是天氣轉晴、氣溫回升及北返工作崗位兼旅遊等因素，另派員觀測進入大湖及泰安觀光景點主要道路台72線快速公路，每天10點至15點是旅客進入草莓溫泉季尖峰時段，返程尖峰時段則為16點至18點。

    苗栗警方已針對台72線與客屬大橋交岔路口返程尖峰時段車流方向開放120秒遲閉式左轉箭頭綠燈，並增加20公尺左轉彎專用車道儲車空間，平均行車速度維持70公里/小時以上。

    苗栗縣警局長莊勝雄指出，將持續要求員警堅守崗位，落實執行交通疏導勤務，力求交通順暢，讓遊客快樂出門，平安返家。

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