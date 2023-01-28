春節連假尾聲 公總估中午起各地湧現北返車潮

春節連假倒數第二天，國道5號28日仍陸續有收假北返車潮，不過因連假日期長分散車流，國5坪林、石碇路段車流大致順暢。（記者廖振輝攝）

2023/01/28 10:14

〔記者丁奕／台北報導〕今（28日）初七為春節連續假期第9天，已到了假期尾聲，公路總局預估各地將湧現北返車潮，建議用路人避開省道主要幹線、銜接國道的快速公路等路段，也預計部分短程旅遊觀光景點路段將有車潮，建議民眾出門前先查詢交通狀況。

公路總局表示，截至上午9時為止，省道路況大致上良好，因假期即將結束，預估在中午前後至下午時段，將逐漸出現準備收假返回工作地之車潮，易壅塞路段除省道主要幹線，如台9線南迴公路往屏東方向、台61線鳳鼻及竹南路段外；銜接國道的快速公路，如台86線接國3關廟、台18線接國3中埔，預估也有車多壅塞情形。

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公總指出，部分短程旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3線北埔老街、台19線北港朝天宮、台3丙線竹山紫南宮等，建議用路人出門前先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。

公總提醒，昨日下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含台61線線西至中彰大橋路段、台9線蘇花公路沿線、台3丙線紫南宮路段、台74線霧峰路段，皆有車多及壅塞情形，請民眾今日行駛上述路段時特別留意。

公總表示，省道相關路況資訊，用路人可至「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路App」及公路總局「春節疏運專區」查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

省道相關路況資訊，用路人可至「幸福公路App」查詢。（公總提供）

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