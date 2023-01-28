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    台東無菜單料理3道菜要價3600元 他怒噴：吃完想砸店！

    網友抱怨到無菜單料理餐廳用餐，6個人卻只有3道菜能吃，而且餐點總價要3600元。（圖擷取自「爆廢公社二館」）

    網友抱怨到無菜單料理餐廳用餐，6個人卻只有3道菜能吃，而且餐點總價要3600元。（圖擷取自「爆廢公社二館」）

    2023/01/28 10:04

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來無菜單料理相當熱門，是許多人出門用餐的選擇。不過有網友發文抱怨表示，一家人最近到台東某間無菜單料理餐廳用餐，卻只上了3道菜，總價高達3600元，大呼「太黑心」，引發熱烈討論。

    一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示先前詢問台東某間餐廳的無菜單料理會有哪些餐點，店家回覆會有石頭火鍋，但當網友一家人到現場用餐時，卻只上了3道菜，也沒有石頭火鍋。一家6人只能分食3道菜，餐點總價卻要3600元，讓網友憤怒直言：「建議大家要去吃的時候最好三思啊！不然我怕大家吃完會直接砸店。」

    貼文發出後，引來不少網友討論，有人認為餐點的份量不太合理，「無份量料理」、「一個人600都可以吃壽喜燒吃到飽了」、「幾個月前踩過雷的苦主之一，算是我有生以來進過最扯的餐廳，這樣的餐廳存在真的會破壞觀光客對台東旅遊的印象」、「也太扯了吧3盤3600就這菜色」。

    不過也有網友持相反意見，「看別人的食記是不只這幾道啦，坐等店家留言」、「年前去吃整桌滿滿欸」、「個人認為不可能這樣出菜的，有些餐點是要預約的，另外在去餐廳之前沒有跟餐廳確認有幾道餐點嗎？」

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