被遭拒換位竟瘋狂情緒勒索 她怒： 只是想坐自己買的位置錯了嗎？

一名女網友發文表示，搭乘高鐵時，一名媽媽表示因想一家三口坐一起所以想與她換位置，但此位是原PO凌晨守在網站好不容易搶到的票，於是拒絕，沒想到媽媽開始瘋狂情緒勒索原PO沒有同理心，並用小孩打悲情牌，更開始放任小孩哭鬧。（資料照）

2023/01/27 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友發文表示，搭乘高鐵時，一名媽媽表示因想一家三口坐一起所以想與她換位置，但此位是原PO凌晨守在網站好不容易搶到的票，於是拒絕，沒想到媽媽開始瘋狂情緒勒索原PO沒有同理心，並用小孩打悲情牌，更開始放任小孩哭鬧。令原PO忍不住與媽媽爆發口角，直到媽媽被拖走後才結束這場鬧劇。原PO氣憤表示「只是想坐自己買的位置錯了嗎」？

一名女網友在Dcard上發文表示，過年期間正準備搭高鐵回去上班時，看見一名媽媽坐在她的位置上，原PO拿出車票向她表示那是自己的位置，但媽媽想跟原PO換座位，她想要一家三口都坐在這個位置上，首次拒絕後，媽媽又不死心的再問一次，但因此位是原PO凌晨守在網站好不容易搶到的票，加上想坐在靠窗位置，於是向媽媽嚴肅表示不想換位置的想法，沒想到媽媽竟回：「妳想坐的話給妳坐吧」令原PO傻眼表示「不是啊那本來就是我的位置…」。

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不久過後，小孩走過來了，狠狠的瞪著原PO並開始哭鬧說那本來是爸爸的位置，那位媽媽竟開始暗酸原PO「就說沒辦法啊，這個阿姨不跟我們換，之前有遇到好心的阿姨願意換座位給我們」此話更令原PO怒火開始上升「我滿頭問號，不知道是我太敏感還是怎樣，不是應該跟小朋友說那本來是我買的而不是說什麼換不換的問題嗎？」

原PO更表示過程中小朋友一直哭鬧說這是爸爸的位置，更表示小孩哭到都令她想說算了直接跟媽媽換座位。沒想到最後那位媽媽竟跟原PO說「小姐可以跟我們換座位嗎，你看小朋友都哭成這樣了」。

原PO表示聽到這句話後火氣都上來，並向她說「你如果想要一家三口坐在一起為什麼不早點買票，還有可不可以管一下你的小孩，跟他說什麼好心的阿姨是什麼意思？」隨後媽媽竟跟著爆氣。「我只是問你一下而已我不知道你在生氣什麼，怎麼這麼沒水準罵別人的小孩，我沒有不管啊，你看我老公已經把小朋友抱出去了，這裡很多媽媽，你是沒有小孩才沒有同理心，他才三歲而已只是小朋友要怎麼管？」

原PO接著說，在接下來的過程中，媽媽打翻她自己的飲料，邊擦並邊把衛生紙丟在位置上，接著再叫保全幫他們升等商務艙，並狂轟原PO很沒水準，「反正我們兩個就像潑婦對罵，吵到保全趕過來，要臨走前她還繼續說就是因為沒有小孩才這樣，可不可以有點同理心，怎麼可以罵別人的小孩，我就跟她說我到底罵你小朋友什麼了？我只是請妳管好他而已，我坐在我自己買的位置上到底哪裡不對？」最後等到那位媽媽被拖走後才結束這場鬧劇。

原PO表示，沒有想到在Dcard上看到別人類似的故事竟會發生在自己身上，更無奈稱只是想坐自己買的位置錯了嗎，「感覺我很像一個壞人，在我們爭吵的過程中還有一個阿姨說，媽媽我跟你換啦，然後那位媽媽說謝謝你這麼好心，有夠酸」

文章一出後立刻引起網友熱議，網友紛紛為原PO抱不平。「那是你買的位子，你有你的權益，沒有必要出讓」、「讓想換位子使用情緒勒索的人持續碰壁」、「要是我我一定氣瘋」、「媽媽超沒水準 真的少情勒了 拍拍你」、「小孩不是讓你拿來情緒勒索別人的武器」、「需要座位就早點買票真的不難，真的超沒禮貌的」。

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