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    下探5度！全台低溫特報 明晨最冷在中部

    寒流發威，中央氣象局已針對全台所有縣市發布低溫特報。（記者陳志曲攝）

    寒流發威，中央氣象局已針對全台所有縣市發布低溫特報。（記者陳志曲攝）

    2023/01/27 20:06

    〔記者丁奕／台北報導〕寒流持續壟罩全台，預計至30日上班日才會回溫，中央氣象局已針對全台所有縣市發布低溫特報。氣象局預報員張承傳表示，受輻射冷卻影響，明晨最低溫在中部約7度，北部約8度、南部約9度、東部10度，局部地區低2度左右，全台最低溫下探5度。

    中央氣象局針對全台22縣市發布低溫特報，高雄、屏東、台東為黃色燈號有10度以下氣溫發生機率；其餘19縣市皆為橙色燈號，其中新竹市、彰化、花蓮、澎湖、金門有持續10度或以下氣溫發生機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，其餘縣市則皆有6度以下氣溫發生機率。

    張承傳提醒，雖本次寒流較初三的寒流強度略低，但明晨體感溫度仍較低，新竹到嘉義一帶體感溫度僅約2-3度，與沿海一帶的風力強勁有關，預計後天風力才會減弱。

    氣象局也因應東北風明顯偏強，發布陸上強風特報，苗栗至台南、北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有9至11級強陣風；而高雄、北部地區、臺東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。鄰近海域並有較大風浪，且懸掛物、大型廣告看板、招牌等物品應加強固定。

    張承傳指出，明起水氣減少，僅剩基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島迎風面有降雨，較乾的天氣會維持到下週三。

    氣象局分析未來溫度。（氣象局提供）

    氣象局分析未來溫度。（氣象局提供）

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