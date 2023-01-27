寒流又來！桃市府再度啟動應變機制 街友避寒接受服務已逾120人

又一寒流來襲，桃園市政府再度啟動災害應變機制，社會局持續開放禦寒站。（桃園市政府新聞處提供）

2023/01/27 16:11

〔記者余瑞仁／桃園報導〕今晚至28日清晨又有一波寒流來襲，中央氣象局預報平地氣溫從今天下午開始下滑，到明天清晨只有7度，空曠地區溫度更低，桃園市政府持續啟動寒害應變機制，街友避寒站持續開放，並提供禦寒物資。

桃園市府衛生局表示，持續監控各醫院因寒害就醫病患情形，針對桃市2113個長照獨居老個案，23日已啟動關懷長照獨居長輩機制，由各區照管專員以電話問候獨居長輩注意身體保暖，對於電話聯繫2次仍無法聯繫上的長照獨居老者，截至26日下午2點還有70人；照管專員、里長分工動員上門探視，今天中午前已經完成70人訪視，確認長輩平安。

請繼續往下閱讀...

桃市府農業局也表示，截至目前尚未接獲寒害災損案件，對於較容易發生災損的農漁水產作物如水稻秧苗、蔬菜、柑橘、高接梨穗、仔畜禽、水產養殖等，主動聯繫了解；高風險作物，持續觀測遲發性災損，同時勘查水稻秧苗覆蓋不織布及蓄水保溫、 露天蔬菜架網、高接梨穗套袋、錦鯉養殖場等防寒措施。

桃市社會局表示，除提醒街友注意低溫資訊，遊民外展中心持續發放禦寒暖暖包及沖泡食用物資，從25日晚間起到昨晚累計入住避寒以及接受低溫關懷、領取禦寒物資、接受熱食服務者已超過120人，今晚至明天清晨將持續提供避寒站服務。

桃市平鎮區三本朵翼社區旁渠道至復旦路處出現零星死魚，數量約50隻，環保局人員循水路至該處勘查，並未發現異常排放，研判魚群暴斃與氣溫變化較大有關， 此案位於石門農田水利大圳過嶺支渠內，屬農水署石門管理處過嶺站權責，已聯繫清理暴斃魚群，今天上午已完成清理。

桃園市府聞處表示，市長張善政指示各相關單位啟動寒害應變機制，昨天氣溫雖稍有回暖，但氣象局通報今天起又有寒流級低溫，為預防寒害，消防、經發、衛生、民政、環保、社會、原住民族行政、教育、勞動、警察、消防、交通、觀旅等局處及各區公所再度同步啟動防寒應變措施，做好相關預防與應變工作，並且定時回報有無災情。

桃園市政府社會局在各禦寒站發放禦寒物資。（桃園市政府新聞處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法