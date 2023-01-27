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    女老師在婚姻市場評價不好？他列出雷點 鄉民戰翻

    原PO認為女老師在婚姻市場評價不好，引起網友正反論述。老師示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    原PO認為女老師在婚姻市場評價不好，引起網友正反論述。老師示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    2023/01/27 17:39

    〔即時新聞／綜合報導〕擇偶的時候，職業是一個重要的參考條件，不少人會傾向尋找「師」自輩的另一半，認為這些工作專業度高，薪水也不錯。不過，有名網友就貼文表示，從實際觀察來看，「女老師」在婚姻市場的評價並不好，有許多缺點。文章貼出後，網友們全戰翻了。

    一名網友在PTT以「女老師在婚姻市場評價不好？」為題發文，他表示，在PTT上10個鄉民有9個覺得女老師難搞、標準高、奇葩，「就我個人實際的觀察來說好了......以上的負面內容，幾乎都是小學老師！！雖然小學老師比中學老師薪水低，但就我接觸過這兩個族群......通常中學（包含國高中）的女老師比較正常：頭腦好、理性、願意溝通。小學老師真的比較......特殊一點」。

    不過原PO補充，他認為「標準高」這點不能怪女老師，因為公立學校老師幾乎是女性職業裡面前幾名，社會地位高、薪水不錯、一年兩三個月有薪假、下班早可以顧家裡，然後教師這行智力不錯，「只是個性怪怪的怎麼就是容易跟這行......特別是國小的老師扯上關係？有人可以分析一下嗎」？

    文章貼出後，引發網友熱烈討論，「好奇妙的現象，教職明明也是穩定職業之一」、「小學女老師跟社會脫節最嚴重，因為整天幾乎只跟小朋友互動」、「天天管理小孩子，精神長期處在崩潰邊緣」、「上班=山大王，一人之下數十人之上，你說呢」

    不過也有網友對於原PO論述不以為然，「通篇就是眼界小、社會經驗不足的在評斷女老師」、「實際上還是很熱門阿」、「我認識的女老師都很好相處，溫柔，個性好。」、「這篇根本引戰文」。

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