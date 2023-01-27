澎湖開台天后宮米包龜開光點睛 澎湖元宵乞龜揭序幕

慧洋海運總裁藍俊昇，為澎湖開台天后宮米包龜開光點睛。（記者劉禹慶攝）

2023/01/27 15:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年過年來得早，緊接而來就是元宵佳節，聞名全國的澎湖西乞龜元宵活動，也緊鑼密鼓展開。今日澎湖開台天后宮8800斤米包龜，由慧洋海運總裁藍俊昇捐贈，並舉行開光點睛儀式，為元宵乞龜活動正式揭開序幕。

元宵乞龜是澎湖特有的年節文化，「小過年」元宵活動比過年還熱鬧，各廟宇一連3至5天燈火不滅，同時也爭奇鬥艷，除了傳統的米包龜外，價值連城的黃金龜也逐年增大，動輒數千萬元的價值讓人望塵莫及，也被譽為貴族遊戲，因此也有其他廟宇發展出摸彩券、刮刮樂等不同形式活動。

請繼續往下閱讀...

近年來經商有成的慧洋海運總裁藍俊昇，在農曆春節前，都會捐贈米包龜給澎湖開台天后宮，元宵節後米包龜都會拆包，分送給弱勢團體。今日開光點睛儀式，天后宮主委蔡光明與委員，執事在場觀禮，由總裁藍俊昇夫婦主持，場面簡單而隆重，對於回饋家鄉的善舉，藍俊昇表達當仁不讓的態度。

另外澎湖天后宮還特地設立了「八卦陣遊戲」，吸引了很多遊客投擲硬幣祈福，同時廟門入口處也設立平安橋，提供民眾過橋消厄，每年都是元宵佳節澎湖必遊之處。其餘今年澎南線興仁懋靈殿擲茭獲龍蝦、鎖港紫微宮啤酒龜、山水黃金龜、赤崁龍德宮刮刮樂得快艇等，都別具特色，歡迎民眾前往一遊。

藍俊昇偕同夫人，一起為天后宮米包龜開光點睛。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法