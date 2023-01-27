為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖開台天后宮米包龜開光點睛 澎湖元宵乞龜揭序幕

    慧洋海運總裁藍俊昇，為澎湖開台天后宮米包龜開光點睛。（記者劉禹慶攝）

    慧洋海運總裁藍俊昇，為澎湖開台天后宮米包龜開光點睛。（記者劉禹慶攝）

    2023/01/27 15:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年過年來得早，緊接而來就是元宵佳節，聞名全國的澎湖西乞龜元宵活動，也緊鑼密鼓展開。今日澎湖開台天后宮8800斤米包龜，由慧洋海運總裁藍俊昇捐贈，並舉行開光點睛儀式，為元宵乞龜活動正式揭開序幕。

    元宵乞龜是澎湖特有的年節文化，「小過年」元宵活動比過年還熱鬧，各廟宇一連3至5天燈火不滅，同時也爭奇鬥艷，除了傳統的米包龜外，價值連城的黃金龜也逐年增大，動輒數千萬元的價值讓人望塵莫及，也被譽為貴族遊戲，因此也有其他廟宇發展出摸彩券、刮刮樂等不同形式活動。

    近年來經商有成的慧洋海運總裁藍俊昇，在農曆春節前，都會捐贈米包龜給澎湖開台天后宮，元宵節後米包龜都會拆包，分送給弱勢團體。今日開光點睛儀式，天后宮主委蔡光明與委員，執事在場觀禮，由總裁藍俊昇夫婦主持，場面簡單而隆重，對於回饋家鄉的善舉，藍俊昇表達當仁不讓的態度。

    另外澎湖天后宮還特地設立了「八卦陣遊戲」，吸引了很多遊客投擲硬幣祈福，同時廟門入口處也設立平安橋，提供民眾過橋消厄，每年都是元宵佳節澎湖必遊之處。其餘今年澎南線興仁懋靈殿擲茭獲龍蝦、鎖港紫微宮啤酒龜、山水黃金龜、赤崁龍德宮刮刮樂得快艇等，都別具特色，歡迎民眾前往一遊。

    藍俊昇偕同夫人，一起為天后宮米包龜開光點睛。（記者劉禹慶攝）

    藍俊昇偕同夫人，一起為天后宮米包龜開光點睛。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖復辦城隍廟春節一條街 赤崁龍德宮元宵送遊艇大禮
    2023/01/14 18:29

    澎湖復辦城隍廟春節一條街 赤崁龍德宮元宵送遊艇大禮
    高雄意誠堂關帝廟Q版乞龜競圖 總獎金27萬元
    2022/09/27 19:27

    高雄意誠堂關帝廟Q版乞龜競圖 總獎金27萬元

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    200餘年首辦！台南仁厚境福德祠3/4乞黃金龜
    2022/03/02 17:06

    200餘年首辦！台南仁厚境福德祠3/4乞黃金龜
    澎湖龍門安良廟「金莎龜」 立筊得主顏雅卿迎回
    2022/02/23 16:53

    澎湖龍門安良廟「金莎龜」 立筊得主顏雅卿迎回
    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播