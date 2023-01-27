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    怕業者倒閉退不了費？ 中市法制局教自保

    持VISA、MASTER信用卡消費者若想就未提領的服務範圍申請爭議款，需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，且需在消費日起540個日曆天內提出申請。（台中市政府提供）

    持VISA、MASTER信用卡消費者若想就未提領的服務範圍申請爭議款，需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，且需在消費日起540個日曆天內提出申請。（台中市政府提供）

    2023/01/27 12:58

    〔記者林旻臻／台中報導〕受疫情影響，過去消費者原購買的餐券、婚宴、旅遊行程、演唱會門票可能因故取消，或因業者不堪虧損而結束營業。台中市政府法制局長李善植建議，消費時除購買有履約保證的票券外，可選擇以信用卡方式支付款項，只要業者未依約履行，且消費者在爭議款期間內提出爭議款申請，都有機會從收單銀行處，退回已支付而未領取服務（商品）的費用。

    李善植說明，信用卡爭議款機制可有效減少消費風險，只要是消費者使用信用卡購買的商品或服務，無法依契約約定日期領取者，持卡人均可依信用卡爭議款程序申請退費，但須注意退費申請有期限限制。

    以VISA、MASTER信用卡為例，持卡消費者需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，「且」需在消費日起540個日曆天內，就未提領的服務範圍，檢附具體事證向發卡銀行申請爭議款（上開日期均需預留15個銀行工作日），如此一來即使業者失聯，消費者也有機會從信用卡機構處，就未使用的服務部分獲得退款，減少消費風險。

    李善植指出，近年來已陸續轉知海樂公司主辦的藝文表演活動停辦、境香氛市府店（美容服務）倒閉案、永豐棧酒店經營權等部分受害消費者申請爭議款在案，但因大部分消費者都以現金付款，如業者拖延不還款，消費者權益將受損。

    李善植表示，曾有麥克健身倒閉案的受害消費者，雖是刷卡消費，但該消費者在業者倒閉後2年多，才向市府提出消費爭議申訴，因已過爭議款期間，又無法連繫業者，以致預繳的費用求償無門。

    李善植提醒，消費者務必留意爭議款的申請期間，視需要再購買服務，並儘早提領服務或商品，善用支付工具，可選擇以信用卡支付費用。當遇到業者倒閉或不依約給付服務時，也須儘早在爭議款申請期間，向發卡銀行申請爭議款，有效保障自己權益。

    台中市政府主任消保官康馨壬表示，如有消費疑義，民眾可於機關上班日以手機、市話直撥消費者服務專線「1950」進行諮詢，也可線上申訴，市府消保單位在接獲案件時，也會儘快告知刷卡消費者及早申請爭議款，協助爭取權益。

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