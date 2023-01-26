彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」 內行人曝一細節

過年期間，許多民眾喜歡去彩券行買刮刮樂試試今年手氣。（示意圖，與本新聞事件無關）

2023/01/26 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕若刮中百萬金額，您是否敢在彩券行「現領」獎金呢？一名網友發文表示，彩券行貼出一張公告「可兌換500萬內（獎金），均可在本店兌獎」，而店內也有貼出一張刮中100萬元的刮刮樂，令他驚呼「現場領那麼多錢是不是有點刺激啊？」文章發出後也有內行網友稱有些彩券行的金流龐大，且許多店家會放置保險箱。「彩券行不怕放錢，怕的是你敢在彩券行拿500萬嗎？」

一名網友在PTT的Gossiping板發文表示，過年期間路過一間彩券行，門口貼著一張公告「可兌換500萬內（獎金），均可在本店兌獎」但只限定該店售出之刮刮樂或彩券，讓原PO驚呼，「樂透店家都這麼貼心歐？」

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原PO接著更表示，這間彩券行有貼出中獎100萬元的刮刮樂，更讓他驚訝表示「可惜我不在現場，有機會現場領那麼多錢是不是有點刺激啊？」

文章一出後立刻引起網友熱議，許多網友紛紛驚訝詢問真的假的，也有人擔心金額過大怕換現金後當場被搶劫。「如果中100萬，我敢店內換，但若500萬我不敢」、「在彩券行領不怕被搶？」、「過年金流都很大，刮到100萬，很多店都肯換，可以當廣告」、「中大獎領錢，應該會請警察來護送回家吧」。

不過也有知情人士透露，「我認識的彩券行都有保險箱，不怕你領」、「真的，之前就有小獎可在店內領」、「有些運彩店家金流也是很恐怖」、「彩券行又不怕放錢，怕的是你敢在彩券行拿500萬嗎？」

一名網友在PTT的Gossiping板發文表示，過年期間路過一間彩券行，門口貼著一張公告「可兌換500萬內（獎金），均可在本店兌獎」但只限定該店售出之刮刮樂或彩券，讓原PO驚呼，「樂透店家都這麼貼心歐？」（圖擷取自PPT）

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