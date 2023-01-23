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    想錢想瘋了！幫親戚領3000萬刮刮樂頭獎 她幾乎全部私吞

    美國女子幫親戚領取Hod 'Em Poker刮刮樂100萬美元頭獎，孰料卻私吞大部份獎金。Hod 'Em Poker刮刮樂示意圖。（圖擷自「Lilly's Lottery」YT頻道）

    美國女子幫親戚領取Hod 'Em Poker刮刮樂100萬美元頭獎，孰料卻私吞大部份獎金。Hod 'Em Poker刮刮樂示意圖。（圖擷自「Lilly's Lottery」YT頻道）

    2023/01/23 11:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓34歲女子阿格塔（Iris Amador Argueta），在親戚玩刮刮樂中了100萬美元（約新台幣3028萬元）頭獎後，答應幫對方前去領獎，孰料卻見錢眼開私吞大部份金錢，如今不僅全被沒收還給原主，還面臨最高4年有期徒刑。

    《福斯新聞》報導，法院文件顯示，受害者於2020年10月28日，在紐約州拿索郡格倫科夫（Glen Cove）一處超商購買5美元（約新台幣151元）的Hod 'Em Poker，刮掉銀漆後對中100萬美元大獎。

    得獎人由於不願曝光，找上當時住在維吉尼亞州的阿格塔幫忙領獎，事後會給她5萬美元（約新台幣151萬元）分紅，阿格塔答應後開車前往紐約，但當時由於疫情原因使得紐約彩券中心不開放現場領獎，因此阿格塔改為郵寄方式領取。

    在一次性拿到稅後53萬7440美元（約新台幣1628萬元）獎金後，阿格塔受不了誘惑決定私吞，向親戚指稱這張刮刮樂只中了2萬美元（約新台幣60.5萬元），並交給對方稅後1萬3436美元（約新台幣40.7萬元）現金。

    不過，受害者發覺有異後上網查詢，在紐約彩券官網看到阿格塔領的是100萬美元大獎，因此氣得打電話過去詢問，沒想到阿格塔反嗆自己手上沒錢，若親戚繼續來鬧就會報警處理。

    受害者忍無可忍告上法院後，阿格塔見罪證確鑿承認犯案，法官將於3月15日宣判，刑期可能在16個月至4年之間不等，其帳戶裡的31萬7857.13美元（約新台幣962.7萬元）全數被沒收並轉交給受害者。

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