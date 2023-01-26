公車內「掛滿春聯」！趣味方式訴苦怨念 網笑：以為猜燈謎

一名網友發文表示，近日搭乘某輛公車，看到車上貼滿了許多春聯，上方寫著許多趣味的話，例如「勿用眼神攔公車」、「司機後背沒通靈」，於是上網發文與大家一同分享，感受年節氣氛。（圖擷取自路上觀察學院）

2023/01/26 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間，家家戶戶紛紛在門口貼上春聯，不過您有看過掛滿春聯的公車嗎？一名網友發文表示，近日搭乘某輛公車，看到車上貼滿了許多春聯，上方寫著許多趣味的話，例如「勿用眼神攔公車」、「司機後背沒通靈」，於是上網發文與大家一同分享，感受年節氣氛。

一名網友在 「路上觀察學院」貼出照片，近日他搭乘某輛公車，看到車上掛滿了許多春聯，上方寫著許多叮嚀乘客的話語，於是上網發文與大家一同分享，並留下一句話，「辛苦了，司機叔叔」。

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透過照片看見，司機在春聯上寫著「勿用眼神攔公車」、「司機後背沒通靈」、「鈴找不到用喊的」、「車內勿跑跳嬉戲」、「未停靠站勿站起」、「公車車上不找零」。「安全門請誤觸碰」，似乎是在叮嚀乘客安全，並暗示遇到奧客的不滿。

文章發出後立刻引起網友熱議，並有許多網友表示真是特別的年節趣味。「還以為是要猜燈謎XD」、「專屬司機的春聯」、「被運輸業耽誤的創意家」、「字很好看耶」、「這個書法字很棒，可以一邊開車一邊賣春聯。」、「真的辛苦了」、「司機太有材了」。

不久後一名網友指出，這台公車為嘉義BRT公車，有位司機很有趣，車上都常常會有像這樣子的春聯或是有趣的東西。「以前高中搭車上學，都很期待坐到他的車，司機的幽默風趣也為我的高中生活增添不少樂趣」。

一名網友發文表示，近日搭乘某輛公車，看到車上貼滿了許多春聯，上方寫著許多趣味的話，例如「勿用眼神攔公車」、「司機後背沒通靈」，於是上網發文與大家一同分享，感受年節氣氛。（圖擷取自路上觀察學院）

一名網友發文表示，近日搭乘某輛公車，看到車上貼滿了許多春聯，上方寫著許多趣味的話，例如「勿用眼神攔公車」、「司機後背沒通靈」，於是上網發文與大家一同分享，感受年節氣氛。（圖擷取自路上觀察學院）

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