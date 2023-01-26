婆家親戚狂催生！ 她「神回覆」讓親戚們全閉嘴

過年團聚期間免不了長輩之間的「問候關心」。一名人妻上網發文分享，今年回去依舊被親戚們機關槍式轟炸提問，不過靠著她機智及幽默的回覆，成功化解危機。（示意圖，與本新聞無關）

2023/01/26 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕過年團聚期間免不了長輩之間的「問候關心」。一名人妻上網發文分享，今年回去依舊被親戚們機關槍式轟炸提問，不過靠著她機智及幽默的回覆，成功化解危機，也上網和大眾分享自己的「教戰守則」，告訴大家小技巧去應對。

一名人妻在Dcard上發文表示，每年過年回婆家時，意料之中的又會被親戚機關槍式的轟炸了一遍，不過靠著她的回話技術，成功讓親戚們瞬間沉默、化解危機。於是上網向大家分享對話過程，自己是如何回覆多管閒事的親戚問題：

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親戚：結婚一好一陣子了捏～怎麼還不生～

人妻：因為我跟老公賺得不夠怕養不起啦

親戚：怎麼會養不起！聽XX說一個月可以賺很多餒

人妻：喔因為我們兩個都很愛買東西，買一買錢就沒了

親戚：哎唷這麼會買喔....做老婆的要知道存錢哪持家哪...

人妻：我也想存啦～但我老公就說錢賺了就是要給我花～所以一直買一堆東西送我我也沒辦法

（親戚沈默）

親戚：阿那你咧，在哪工作啊一個月能賺多少

人妻：阿姨我的工作你不熟悉啦，啊一個月賺的跟我老公差不多

（親戚沈默）

親戚：哎唷你們還是要趁年輕趕快生啦

人妻：就是因為年輕，所以我還有七年才會當高齡產婦～不急喔～

（親戚沈默）

親戚：阿賀啦賀啦

人妻做出最後總結，非常直截了當的回應＋凡事都把老公「拖下水」，親戚聽完就會錯愕到不知該如何回話。其他網友看完紛紛表示：「好讚好愛，我也是自從發現直球對決可以讓他們閉嘴後就都這樣子，黑掉就算了」、「不知道在哪裡看到有人回『幹嘛對我們的床事感興趣，不要逼我們做愛好嗎？』好好笑」、「我很討厭小孩，小孩很吵，今年這樣直接回了一個不親尬聊的親戚」、「我都回我們今晚會再繼續努力，這樣回基本上就夠尷尬了」、「我本來已經決定好如果再問我找對象這種問題，我要直接回『在場的已婚人士有覺得結婚很幸福嗎？』可惜今年沒人問我」。

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