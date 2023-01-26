為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    婆家親戚狂催生！ 她「神回覆」讓親戚們全閉嘴

    過年團聚期間免不了長輩之間的「問候關心」。一名人妻上網發文分享，今年回去依舊被親戚們機關槍式轟炸提問，不過靠著她機智及幽默的回覆，成功化解危機。（示意圖，與本新聞無關）

    過年團聚期間免不了長輩之間的「問候關心」。一名人妻上網發文分享，今年回去依舊被親戚們機關槍式轟炸提問，不過靠著她機智及幽默的回覆，成功化解危機。（示意圖，與本新聞無關）

    2023/01/26 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕過年團聚期間免不了長輩之間的「問候關心」。一名人妻上網發文分享，今年回去依舊被親戚們機關槍式轟炸提問，不過靠著她機智及幽默的回覆，成功化解危機，也上網和大眾分享自己的「教戰守則」，告訴大家小技巧去應對。

    一名人妻在Dcard上發文表示，每年過年回婆家時，意料之中的又會被親戚機關槍式的轟炸了一遍，不過靠著她的回話技術，成功讓親戚們瞬間沉默、化解危機。於是上網向大家分享對話過程，自己是如何回覆多管閒事的親戚問題：

    親戚：結婚一好一陣子了捏～怎麼還不生～

    人妻：因為我跟老公賺得不夠怕養不起啦

    親戚：怎麼會養不起！聽XX說一個月可以賺很多餒

    人妻：喔因為我們兩個都很愛買東西，買一買錢就沒了

    親戚：哎唷這麼會買喔....做老婆的要知道存錢哪持家哪...

    人妻：我也想存啦～但我老公就說錢賺了就是要給我花～所以一直買一堆東西送我我也沒辦法

    （親戚沈默）

    親戚：阿那你咧，在哪工作啊一個月能賺多少

    人妻：阿姨我的工作你不熟悉啦，啊一個月賺的跟我老公差不多

    （親戚沈默）

    親戚：哎唷你們還是要趁年輕趕快生啦

    人妻：就是因為年輕，所以我還有七年才會當高齡產婦～不急喔～

    （親戚沈默）

    親戚：阿賀啦賀啦

    人妻做出最後總結，非常直截了當的回應＋凡事都把老公「拖下水」，親戚聽完就會錯愕到不知該如何回話。其他網友看完紛紛表示：「好讚好愛，我也是自從發現直球對決可以讓他們閉嘴後就都這樣子，黑掉就算了」、「不知道在哪裡看到有人回『幹嘛對我們的床事感興趣，不要逼我們做愛好嗎？』好好笑」、「我很討厭小孩，小孩很吵，今年這樣直接回了一個不親尬聊的親戚」、「我都回我們今晚會再繼續努力，這樣回基本上就夠尷尬了」、「我本來已經決定好如果再問我找對象這種問題，我要直接回『在場的已婚人士有覺得結婚很幸福嗎？』可惜今年沒人問我」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    巴西女產下「7.3公斤巨嬰」 一出生就要穿1歲衣服
    2023/01/22 15:31

    巴西女產下「7.3公斤巨嬰」 一出生就要穿1歲衣服
    他給小孩紅包200元遭親戚嫌棄 網呼「不要包又沒欠他們」
    2023/01/19 14:19

    他給小孩紅包200元遭親戚嫌棄 網呼「不要包又沒欠他們」

    震災的11年後 福島的復興現狀
    左耳慘遭女兒扯傷 崩潰辣媽拍勸世影片︰別想不開生小孩！
    2023/01/06 13:50

    左耳慘遭女兒扯傷 崩潰辣媽拍勸世影片︰別想不開生小孩！
    「我媽叫我...」媽寶男不戴套理由超瞎 女友崩潰
    2022/12/21 23:01

    「我媽叫我...」媽寶男不戴套理由超瞎 女友崩潰

    新驛站連結美景 超高景觀耐震宅現身
    過年別再問這些 醫師：先問自己閉嘴會不會死
    2018/01/15 17:18

    過年別再問這些 醫師：先問自己閉嘴會不會死
    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播