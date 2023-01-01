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    百萬人潮見證 101跨年煙火升空首度360度展演

    台北101跨年煙火秀這次首度在建築4面360度展演，300秒、1萬6000發煙火為2023年拉開序幕。（記者陳逸寬攝）

    台北101跨年煙火秀這次首度在建築4面360度展演，300秒、1萬6000發煙火為2023年拉開序幕。（記者陳逸寬攝）

    2023/01/01 00:15

    〔中央社〕迎接疫後首次跨年，一級戰區台北信義區湧入百萬人潮，台北101跨年煙火秀由「三金」團隊操刀，首度在建築4面360度展演，以「關懷世界 閃耀夢想」為題，長達300秒、1萬6000發煙火躍上天際，為2023年拉開序幕。

    揮別疫情陰霾加上國境解封，台北信義區跨年夜擠滿人潮，儘管天氣濕冷，歡慶氣息不減，倒數時刻來臨，全場熱血沸騰，凌晨0時一到，絢爛煙火點亮夜空，民眾驚呼讚嘆聲四起。

    台北101今年以「關懷世界 閃耀夢想」為新年驚豔101雙跨年主題，延攬擅長燈光視覺展演的藝術家賴雨農擔任總導演，團隊成員包括副導演動畫專家凌偉倫、負責原創音樂的陳建騏、專精雷射燈光的吳玉麟及煙火設計李秀超；他們過去曾多次負責金曲、金鐘與金馬獎的策畫展演，堪稱史上最豪華「三金」團隊。

    今年煙火大秀共分為6章節，維持300秒長度，由多種來自台灣和歐洲的花色煙火綺麗綻放。

    第1章為「跨越」，巨大的煙火翅膀從101頂冠準備高飛，傳遞希望、夢想與未來；鯨魚畫面跳接成台灣形狀，象徵鯨魚高歌呼喚著同伴，代表台灣希望和理念相同的朋友共同前進；燈塔與Taiwan logo則暗喻台灣這座美麗島嶼，像是一座文明燈塔。

    第2章為「每一道光都是台灣的希望」，運動員、彩虹等圖案接連出現，激盪出文化台灣、科技台灣、友善台灣、運動台灣、多元台灣、文明台灣之美。

    第3章為「向世界前進」，出現各國語言的hello，呈現台灣與世界交朋友決心，一個個笑臉接連綻放，讓微笑成為全球共通的語言。

    第4章為「世界和平的閃耀未來」，從關懷戰爭、糧食危機、疫情、環境污染、全球暖化、碳排放，台北101希望傳遞愛與關懷，將和平、自由、健康、歡樂、永續等祝褔，獻給全世界；彩色手印更象徵世界各個種族手牽手圍繞在一起形成地球，擁抱世界。

    第5章為「閃耀夢想的2023」，以金色系的璀璨煙火，代表每一個閃耀的夢想即將在2023年綻放。

    最終章則回歸主題「關懷世界閃耀夢想」，磅礡奔放的煙火齊發，宣告2023年正式來臨。

    總導演賴雨農表示，跨年大秀目標就是與世界上抱有共同理念的夥伴肩並肩，一起努力實現夢想，這包括台灣文明始終關注的世界、和平、愛、未來跟永續，也都是人類文明可以共同努力的目標。

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