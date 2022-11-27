57歲抗癌鬥士扭轉生命困境 腦癌患者成為健力三項選手

唐玉珍是台灣首位健力三項比賽的腦癌患者。（台灣癌症基金會提供）

2022/11/27 22:15

〔記者陳嘉怡／台北報導〕57歲的唐玉珍因罹患惡性腦幹腦癌，曾被醫生判定未來需要仰賴機器才能維持生理功能。因兒子一句「要不要嘗試重量訓練？」扭轉了她的癌後人生，透過2年多來不懈的訓練，她甚至挑戰參加健力競賽，成為台灣首位健力三項比賽的腦癌患者，積極樂觀對抗病魔的精神激勵眾人，今（27）日獲頒台灣癌症基金會「第16屆10大抗癌鬥士」。

唐玉珍表示，2年前她檢查出惡性腦幹腦癌，而腦幹手術也留下許多嚴重後遺症，唐玉珍表示，因腦幹損傷導致平衡控制不良、嚴重姿勢性低血壓，沒有吞嚥功能，自主呼吸反射受損而進行氣切、插鼻胃管，只能依靠輪椅代步。她回憶，手術後醫師曾說，她未來可能無法自主呼吸，需長期靠機器維持生理功能，也可能因為肌肉無力要一輩子臥床。

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唐玉珍說，復健過程中她曾多次嘗試各種物理治療和職能治療，卻沒有得到太大的改善，直到身為健身教練的兒子一句「要不要嘗試重量訓練？」才扭轉了她的癌後人生。歷經2年多的肌力訓練，她從走路不穩到可以上下樓梯，逐漸恢復體力，甚至挑戰參加「2020年桃力盃單項硬舉比賽」 及「2022年成吉思汗盃健力三項公開賽」，成為台灣首位健力三項比賽的腦癌患者。

唐玉珍表示，罹患癌症後她一度陷入治療時的痛苦、失落與無奈，因為家人不斷給予支持與鼓勵，才翻轉她原本可能一輩子臥床的人生，與兒子攜手走過的抗癌歷程，積極樂觀對抗病魔，甚至因為參加健力比賽，被許多健身迷暱稱為「健力媽媽」，展現精采的癌後生活 。

台灣癌症基金會董事長王金平致詞時表示，癌症是國人十大死因首位，平均4分多鐘就有1人罹癌．每一位抗癌鬥士的抗癌過程都是可歌可泣的歷史，希望可以透過癌友們將自己的生命故事，鼓舞所有與癌症奮戰的朋友，活出更勇敢的人生。

衛福部長薛瑞元也出席頒獎典禮，致詞時表示，近年積極推動癌症預防篩檢，包括四癌篩檢以及今年開辦的肺癌篩檢，癌症的五年存活率從不到五成，目前已經超過六成，標準化死亡率也開始下降，都歸功於醫學界以及科學界的努力。

薛瑞元也說，政府一直希望罹癌的國人能夠早期發現、早期治療，而安寧醫療團隊也都很努力讓癌症末期病患，過上有尊嚴的最後一哩路。而癌友們真正面臨到的是診斷出癌症後的恐慌、焦慮，以及身邊親友能否給予支持，提供陪伴服務，讓癌友們在抗癌路上能夠堅持下去，度過艱難的抗癌時刻。

台灣癌症基金會董事長王金平頒發「第16屆10大抗癌鬥士」獎座給唐玉珍。 （記者陳嘉怡攝）

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