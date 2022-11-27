吃蚵仔煎飄腥味 店家竟笑回：沒有人在吃熟的！

一名網友表示自己點了一盤蚵仔煎，發現裡頭的蛋、蚵仔皆沒熟，讓原PO氣得向店家反映。（圖擷取自爆怨公社）

2022/11/27 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣小吃蚵仔煎，新鮮又大顆的蚵仔，加上大量的蔬菜及濃厚的醬汁，深受許多民眾的喜愛。近日一名網友發文，表示自己日前在苗栗的某間漁港吃熱炒，點了一盤蚵仔煎準備享用，餐點送來後，卻發現裡頭的蛋、蚵仔皆沒熟，甚至帶有腥臭味，原PO進而向店家反映，沒想到老闆竟冷笑回覆，「蚵仔煎沒有人在吃熟的！」，讓原PO十分氣憤，貼文一出，引發眾多網友議論紛紛，其中有內行人說明原因，「真正新鮮的蚵仔是不會有腥味的」。

原PO在臉書社團爆怨公社發文表示，自己在苗栗某間漁港的餐廳吃熱炒，點了盤蚵仔煎大快朵頤，吃到一半後，竟發現裡頭的蛋與蚵仔都還是生的，氣憤指出根本只有一分熟，且看見隔壁桌的蝦子也是相同情況，原PO隨即向店家反映，沒想到店家未致歉還無情回應，「蚵仔煎沒有人在吃熟的！」讓原PO傻眼怒批，「真的有夠噁心的！整個蚵仔在嘴巴都是腥味，要不是其他家人太多，超雷店！」

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貼文曝光後，對於蚵仔要吃生的還是熟的，引發不少網友議論，「小知識，海鮮不能吃半生熟的，容易食物中毒！」、「蚵仔煎的蚵仔本來就應該是熟的，不然就去吃生蠔就好了啊！」、「吃生的這會烙賽吧！」、「新鮮這樣好吃，若不新鮮烙賽烙死。」、「我家養蚵，再新鮮也不敢吃沒熟的…不新鮮的更可怕。」、「這是蚵啊！不是生蠔耶...什麼叫沒有吃熟的」。

另外有內行人針對蚵仔新鮮度說明，「有腥味大部份是不新鮮造成，新鮮的蚵仔不會有腥味。」、「腥味跟熟不熟關係不大，是不新鮮了才會腥。」。

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