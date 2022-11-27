限定版「台南400Box」 民治市民廣場耶誕點燈

民治市政中心市民廣場聖誕樹布置完成，以聖誕禮物為布置主題，巧妙融入「台南400」意象，搭配2400朵四季草花，妝點出濃厚的年節氣氛，吸引不少民眾拍照打卡。（台南市政府提供）

2022/11/27 19:01

〔記者王涵平／台南報導〕民治市政中心市民廣場耶誕樹布置完成，以耶誕禮物為布置主題，巧妙融入「台南400」意象，搭配2400朵四季草花，妝點出濃厚的年節氣氛，吸引不少民眾拍照打卡。

民治市政中心市民廣場耶誕樹，已成為大新營地區應景景點之一，今年特別以「台南400Box」為主題意象，各式禮物盒以市府公布的「台南400」標準色系及字樣為外包裝圖騰，場內裝置環繞耶誕樹的圓形籐球，螢光繽紛象徵城市建設的圓滿周全；緞帶的延伸，代表市府團隊將繼往開來，以繼續打拚的精神，承襲過去努力的基礎，引領台南邁向更光榮的未來。

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耶誕樹即日起下午5點30分至晚間10點亮燈，秘書處表示，民治中心市民廣場今年佈置的耶誕樹高約6.5公尺，樹上點綴竹報平安的圓形籐球，在夜色與燈光下，奼紫嫣紅。四周以火焔黃雞冠、矮牽牛、一串紅及鼠尾草等2400朵花材精心裝點，讓白天與夜間，都有不同的景緻，不同的觀賞趣味。

秘書處強調，耶誕樹的佈置係由該處同仁以及擁有園藝和土木專才的社造替代役男，共同裝飾布置而成。

秘書處表示，今年的點燈活動將於12月4日晚間6點30分起舉辦，配合點燈活動，當天下午2點到晚間8點30分，將有文創市集及一連串的表演活動，保證讓人目不睱給，活動精彩可期。

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