為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    曾推動北二高、高鐵、雪隧等重大工程 前交通部長林陵三過世

    曾推動北二高、高鐵、雪隧等重大工程，前任交通部長林陵三今傳出過世消息。（資料照）

    曾推動北二高、高鐵、雪隧等重大工程，前任交通部長林陵三今傳出過世消息。（資料照）

    2022/11/26 22:44

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前總統陳水扁任內在職時間最久的交通部長，曾推動國道3號（北二高）建設、國道電子收費、高鐵建設、雪山隧道貫通等重大工程的林陵三，今日傳出過世消息，享壽78歲。

    林陵三畢業於逢甲大學水利工程學系，曾於美國洛斯洛普大學深造，回國後即投入經合會下水道小組，開始參與台灣重要的土木工程建設，一路由基層做起，曾任台北市捷運工程局局長、台北大眾捷運公司董事長、台北市政府副秘書長、中華民國道路協會理事長、行政院公共工程委員會副主委、交通政務次長、交通部長、中興顧問社董事長與台中市副市長。

    林陵三在擔任交通部長任內對於雪山隧道工程非常重視，更曾為了慰勉農曆春節仍在工作崗位的工程人員，特別到雪隧裡與他們一同圍爐。

    曾在林陵三部長室待過的現任交通部高速公路局長趙興華表示，北二高就是在林陵三任內全線通車，後續積極推動國道5號雪山隧道工程，在工程處理上花費相當多力氣，而且他在工作上是沒有平日、假日的區別，一週7天都是上班日，幾乎沒有休假。另外，高鐵建設也是他在交通部長任內積極推動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨議員建議林右昌爭取交通部長 對基隆未來幫助比較大
    2022/10/04 16:24

    國民黨議員建議林右昌爭取交通部長 對基隆未來幫助比較大
    觀光節84團體、成員獲獎 交長：國旅市場蓄勢待發
    2022/02/12 05:30

    觀光節84團體、成員獲獎 交長：國旅市場蓄勢待發

    楊梅企業總部新面貌 符企業核心打造
    端午避免返鄉！公共運輸量維持2成 雙鐵接難題研擬方案
    2021/06/03 21:46

    端午避免返鄉！公共運輸量維持2成 雙鐵接難題研擬方案
    監院彈劾 公懲會：桃機捷運案 林陵三不受懲戒
    2015/09/04 16:28

    監院彈劾 公懲會：桃機捷運案 林陵三不受懲戒

    菁英匯聚新五甲生活圈 2~3房完工馬上住
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播