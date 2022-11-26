曾推動北二高、高鐵、雪隧等重大工程 前交通部長林陵三過世

曾推動北二高、高鐵、雪隧等重大工程，前任交通部長林陵三今傳出過世消息。（資料照）

2022/11/26 22:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前總統陳水扁任內在職時間最久的交通部長，曾推動國道3號（北二高）建設、國道電子收費、高鐵建設、雪山隧道貫通等重大工程的林陵三，今日傳出過世消息，享壽78歲。

林陵三畢業於逢甲大學水利工程學系，曾於美國洛斯洛普大學深造，回國後即投入經合會下水道小組，開始參與台灣重要的土木工程建設，一路由基層做起，曾任台北市捷運工程局局長、台北大眾捷運公司董事長、台北市政府副秘書長、中華民國道路協會理事長、行政院公共工程委員會副主委、交通政務次長、交通部長、中興顧問社董事長與台中市副市長。

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林陵三在擔任交通部長任內對於雪山隧道工程非常重視，更曾為了慰勉農曆春節仍在工作崗位的工程人員，特別到雪隧裡與他們一同圍爐。

曾在林陵三部長室待過的現任交通部高速公路局長趙興華表示，北二高就是在林陵三任內全線通車，後續積極推動國道5號雪山隧道工程，在工程處理上花費相當多力氣，而且他在工作上是沒有平日、假日的區別，一週7天都是上班日，幾乎沒有休假。另外，高鐵建設也是他在交通部長任內積極推動。

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