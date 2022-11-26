投票日降雨趨緩！北台灣偏涼、中南部日夜溫差大

今日北台灣高溫約20至24度，越往南越溫暖，中部及花東高溫為26、27度，南部則可以來到28至31度。（資料照）

2022/11/26 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天水氣逐漸減少，各地降雨趨緩，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，北部降雨變得更為零星、短暫，主要為多雲的天氣。中南部轉為多雲到晴的天氣，有陽光時感受溫暖微熱。

各地氣溫部分，東北季風稍增強，北台灣白天氣溫略降，整日溫度變化不大，約20至24度，越往南越溫暖，中部及花東高溫為26、27度，南部則可以來到28至31度，而各地早晚低溫普遍為20至22度，中南部日夜溫差及南北溫差稍大，請民眾多加留意。

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今日空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日（27日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，東半部地區仍有局部短暫雨，而北部地區雲量較多，偶有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴、溫暖穩定。下週一至下週二白天（28日、29日）環境轉為東南風，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫降雨，下週二晚間起鋒面通過，東北季風增強。

下週三、下週四（30日、12月1日）受東北季風影響，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，北台灣高溫降到20度，低溫為16、17度左右，局部地區會再更低一點。降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 24 22 ~ 26 24 ~ 30 22 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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