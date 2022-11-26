為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    投票日降雨趨緩！北台灣偏涼、中南部日夜溫差大

    今日北台灣高溫約20至24度，越往南越溫暖，中部及花東高溫為26、27度，南部則可以來到28至31度。（資料照）

    今日北台灣高溫約20至24度，越往南越溫暖，中部及花東高溫為26、27度，南部則可以來到28至31度。（資料照）

    2022/11/26 07:02

    〔即時新聞／綜合報導〕今日白天水氣逐漸減少，各地降雨趨緩，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，北部降雨變得更為零星、短暫，主要為多雲的天氣。中南部轉為多雲到晴的天氣，有陽光時感受溫暖微熱。

    各地氣溫部分，東北季風稍增強，北台灣白天氣溫略降，整日溫度變化不大，約20至24度，越往南越溫暖，中部及花東高溫為26、27度，南部則可以來到28至31度，而各地早晚低溫普遍為20至22度，中南部日夜溫差及南北溫差稍大，請民眾多加留意。

    今日空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週日（27日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，東半部地區仍有局部短暫雨，而北部地區雲量較多，偶有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴、溫暖穩定。下週一至下週二白天（28日、29日）環境轉為東南風，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫降雨，下週二晚間起鋒面通過，東北季風增強。

    下週三、下週四（30日、12月1日）受東北季風影響，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，北台灣高溫降到20度，低溫為16、17度左右，局部地區會再更低一點。降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 24 22 ~ 26 24 ~ 30 22 ~ 26

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    週六降雨趨緩北部濕涼多雲 中南部微熱高溫31度
    2022/11/25 21:58

    週六降雨趨緩北部濕涼多雲 中南部微熱高溫31度
    投票日北東有雨！下週二入夜變天 下探14度最冷時間點曝
    2022/11/25 17:54

    投票日北東有雨！下週二入夜變天 下探14度最冷時間點曝

    楊梅企業總部新面貌 符企業核心打造
    「反聖嬰」 連續3年影響台灣！今年冬天氣溫正常、雨量恐偏少
    2022/11/25 11:24

    「反聖嬰」 連續3年影響台灣！今年冬天氣溫正常、雨量恐偏少
    中部以北下半天防大雨 明投票日水氣逐漸減少
    2022/11/25 07:11

    中部以北下半天防大雨 明投票日水氣逐漸減少

    菁英匯聚新五甲生活圈 2~3房完工馬上住
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播