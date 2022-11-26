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    首頁　>　生活

    最長壽貓瑞！牠近27歲相當於人類「呷百二」 破金氏世界紀錄

    英國貓咪佛拉希（Flossie）高齡26歲又329天，相當於人類120歲，是目前世界上最年長的貓咪。（圖翻攝自推特）

    英國貓咪佛拉希（Flossie）高齡26歲又329天，相當於人類120歲，是目前世界上最年長的貓咪。（圖翻攝自推特）

    2022/11/26 06:01

    首次上稿 00:15
    更新時間 06:01

    〔即時新聞／綜合報導〕世界上最長壽的貓咪佛拉希（Flossie）已年近27歲，相當於人類120歲，牠在週四以26歲又329天超高年齡打破了金氏世界紀錄，但身體仍非常健康。

    據外媒《CNN》報導，棕黑色的「貓瑞」佛拉希1995年原本在英格蘭利物浦附近流浪，後來被當地醫院員工收養。10年之後主人過世，牠輾轉被送到主人的妹妹家，直到14年後第二位主人也過世，牠跟第二個主人的兒子一起生活了3年，最後被送往英國貓咪福利慈善機構Cats Protection。

    年邁的佛拉希儘管目前視力較差，耳朵也已經失聰，但整體身體狀況仍然良好。最近牠也重新找到新主人，現任飼主格林（Vicki Green）說，自己從來沒想過會跟這麼特別的貓咪一起生活，希望能藉此給佛拉希晚年一個好的環境，同時也鼓勵更多領養者，給年長的貓咪一個舒適的避風港。

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