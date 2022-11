最長壽貓瑞！牠近27歲相當於人類「呷百二」 破金氏世界紀錄

2022/11/26 06:01

首次上稿 00:15

更新時間 06:01

〔即時新聞/綜合報導〕世界上最長壽的貓咪佛拉希(Flossie)已年近27歲,相當於人類120歲,牠在週四以26歲又329天超高年齡打破了金氏世界紀錄,但身體仍非常健康。

據外媒《CNN》報導,棕黑色的「貓瑞」佛拉希1995年原本在英格蘭利物浦附近流浪,後來被當地醫院員工收養。10年之後主人過世,牠輾轉被送到主人的妹妹家,直到14年後第二位主人也過世,牠跟第二個主人的兒子一起生活了3年,最後被送往英國貓咪福利慈善機構Cats Protection。

年邁的佛拉希儘管目前視力較差,耳朵也已經失聰,但整體身體狀況仍然良好。最近牠也重新找到新主人,現任飼主格林(Vicki Green)說,自己從來沒想過會跟這麼特別的貓咪一起生活,希望能藉此給佛拉希晚年一個好的環境,同時也鼓勵更多領養者,給年長的貓咪一個舒適的避風港。

New record: Oldest living cat - Flossie aged 26 years and 329 days ????



She's the human equivalent of 120 years old! https://t.co/4dyGE4L0nV pic.twitter.com/JJd9gXSKmV