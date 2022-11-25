超巨大耶誕靴！台南將軍廣山滯洪池 空拍藏彩蛋

台南市將軍區廣山滯洪池空拍外形就像「耶誕靴」，造型吸睛。（台南市水利局提供）

2022/11/25 18:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南市將軍區的廣山滯洪池外形空拍有如耶誕靴，十分吸睛。這座將軍區最大滯洪池面積1公頃，最大滯洪量可達1.8萬噸，雨季時成為保護社區免於水患的關鍵。

台南市水利局說，2019年在市長黃偉哲要求下，市府向地主價購土地闢建，滯洪池造型並未經過事先設計，當時就是根據社區防洪所需的滯洪量來規劃。完工驗收時空拍，才發現滯洪池外形有如耶誕老人穿的靴子，無心插柳。

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從空拍照可看出，廣山滯洪池「鞋尖」有塊灰藍色的長方形「補丁」，其實就是水利局為當地設置的抽水站，每秒可抽取2噸積水，提升防洪能力。

將軍廣山社區有了這座滯洪池後，這兩年都沒有發生水淹及膝的狀況，像去年8月9日凌晨遭受暴雨侵襲，3小時累積雨量超過120毫米，也是在3小時內就退水，清晨居民外出不受影響，可見滯洪池和抽水站發揮防洪作用。

許多長輩平常晨昏還會到滯洪池附近散步，就像社區多了一個景觀池。

水利局說，滯洪池通常設置在地勢低漥的地區，旱季時當作社區的蓄水池或公園綠地，汛期就吸納流向社區的積水，避免洪水在短時間積累成高峰，為水利設施爭取排水時效，增加居民應變時間，降低災情。

台南將軍廣山滯洪池的抽水站抽排積水。（台南市水利局提供）

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