為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超巨大耶誕靴！台南將軍廣山滯洪池 空拍藏彩蛋

    台南市將軍區廣山滯洪池空拍外形就像「耶誕靴」，造型吸睛。（台南市水利局提供）

    台南市將軍區廣山滯洪池空拍外形就像「耶誕靴」，造型吸睛。（台南市水利局提供）

    2022/11/25 18:31

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市將軍區的廣山滯洪池外形空拍有如耶誕靴，十分吸睛。這座將軍區最大滯洪池面積1公頃，最大滯洪量可達1.8萬噸，雨季時成為保護社區免於水患的關鍵。

    台南市水利局說，2019年在市長黃偉哲要求下，市府向地主價購土地闢建，滯洪池造型並未經過事先設計，當時就是根據社區防洪所需的滯洪量來規劃。完工驗收時空拍，才發現滯洪池外形有如耶誕老人穿的靴子，無心插柳。

    從空拍照可看出，廣山滯洪池「鞋尖」有塊灰藍色的長方形「補丁」，其實就是水利局為當地設置的抽水站，每秒可抽取2噸積水，提升防洪能力。

    將軍廣山社區有了這座滯洪池後，這兩年都沒有發生水淹及膝的狀況，像去年8月9日凌晨遭受暴雨侵襲，3小時累積雨量超過120毫米，也是在3小時內就退水，清晨居民外出不受影響，可見滯洪池和抽水站發揮防洪作用。

    許多長輩平常晨昏還會到滯洪池附近散步，就像社區多了一個景觀池。

    水利局說，滯洪池通常設置在地勢低漥的地區，旱季時當作社區的蓄水池或公園綠地，汛期就吸納流向社區的積水，避免洪水在短時間積累成高峰，為水利設施爭取排水時效，增加居民應變時間，降低災情。

    台南將軍廣山滯洪池的抽水站抽排積水。（台南市水利局提供）

    台南將軍廣山滯洪池的抽水站抽排積水。（台南市水利局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柳營八翁設滯洪池、抽水站 第一期明年完工
    2022/11/02 10:59

    柳營八翁設滯洪池、抽水站 第一期明年完工
    全國首見！高雄滯洪池凌波仙子繁殖成功 迎來9隻小水雉
    2022/10/04 22:39

    全國首見！高雄滯洪池凌波仙子繁殖成功 迎來9隻小水雉

    離岸風電帶動台灣產業升級
    暨大出現外星麥田圈？真相讓同學覺得崩潰
    2022/09/03 09:39

    暨大出現外星麥田圈？真相讓同學覺得崩潰
    高雄寶業里滯洪池建溜梯賽道化身兒童遊戲場 獲建築園冶獎
    2022/06/02 09:24

    高雄寶業里滯洪池建溜梯賽道化身兒童遊戲場 獲建築園冶獎

    李毓芬成國際時尚雜誌全球版封面人物
    埔里「鬼湖」瑪璘窟風貌變了！空拍見「台灣」：抹茶湖色超療癒
    2022/03/15 08:36

    埔里「鬼湖」瑪璘窟風貌變了！空拍見「台灣」：抹茶湖色超療癒
    天然滯洪池！ 宜蘭五十二甲濕地雨後全貌曝光
    2022/02/28 20:06

    天然滯洪池！ 宜蘭五十二甲濕地雨後全貌曝光
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播