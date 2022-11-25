為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    返鄉投票！ 澎湖人潮踴躍 海空運都爆滿

    南海之星交通船湧入排隊人潮，都是返鄉投票的旅外民眾。（記者劉禹慶攝）

    南海之星交通船湧入排隊人潮，都是返鄉投票的旅外民眾。（記者劉禹慶攝）

    2022/11/25 18:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖旅外民眾多達萬餘人，選舉日逼近，返鄉投票人潮相當踴躍，今日空運加班6航次，並以A320加大機型飛行，但仍是一票難求，至於離島間交通船南海之星2號，更湧入人潮，望安鄉公所緊急租用海有號加班運輸。

    今年澎湖五合一選舉表面冷清，但私底下卻是暗潮洶湧，尤其是年底百里侯選戰，截至選前最後一天，仍是三腳督激戰局面，沒人敢斷定輸贏，因此澎湖旅外民眾成為關鍵性的決定少數，但受限於冬季空運航班減班影響，導致多人無法訂票返鄉，因此陳光復競選總部、立委楊曜及民進黨立院黨團聯合爭取加班機。

    選舉前一日澎湖機場最少加了6航次，分別由高雄與台北機場往返澎湖，並以放大機型飛行，增加載客量，但仍是一票難求，而26、27日2天則是反向由澎湖飛出客滿，反映到澎湖海上交通，往返南海望安、七美的交通船也是一位難求，湧入500多位返鄉民眾等候搭船，望安鄉公所已依照契約完成租用民間客船海有號，可運載149人。

    明日投票當日，南海之星1、2號都會出動，望安鄉公所還會雇用海有號加入載運，虎井、桶盤及北海吉貝、員貝、鳥嶼等都有交通船行駛，由於氣象預報天氣有轉好趨勢，可望刺激投票率。但相對的也使檢警調神經緊張，機場、港口可能又重兵部署，防範幽靈人口返鄉投票，影響選舉的結果。

    候選人也把握機會，直接在南海碼頭向旅外民眾爭取支持。（記者劉禹慶攝）

    候選人也把握機會，直接在南海碼頭向旅外民眾爭取支持。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    訂票看投票熱度！客運業者：本週起明顯熱絡 建議週六再返鄉
    2022/11/24 20:10

    訂票看投票熱度！客運業者：本週起明顯熱絡 建議週六再返鄉
    全台轉陰雨留意降溫 投票日下半天起漸轉晴
    2022/11/23 12:32

    全台轉陰雨留意降溫 投票日下半天起漸轉晴

    離岸風電帶動台灣產業升級
    72年來最有機會一次 6綠委籲返鄉投票 翻轉苗栗
    2022/11/16 05:30

    72年來最有機會一次 6綠委籲返鄉投票 翻轉苗栗
    1126投票日台鐵加開10列次 10/28開放訂票
    2022/10/25 13:59

    1126投票日台鐵加開10列次 10/28開放訂票

    年底購車懶人包！電動機車最低四萬有找
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播