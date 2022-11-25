返鄉投票！ 澎湖人潮踴躍 海空運都爆滿

南海之星交通船湧入排隊人潮，都是返鄉投票的旅外民眾。（記者劉禹慶攝）

2022/11/25 18:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖旅外民眾多達萬餘人，選舉日逼近，返鄉投票人潮相當踴躍，今日空運加班6航次，並以A320加大機型飛行，但仍是一票難求，至於離島間交通船南海之星2號，更湧入人潮，望安鄉公所緊急租用海有號加班運輸。

今年澎湖五合一選舉表面冷清，但私底下卻是暗潮洶湧，尤其是年底百里侯選戰，截至選前最後一天，仍是三腳督激戰局面，沒人敢斷定輸贏，因此澎湖旅外民眾成為關鍵性的決定少數，但受限於冬季空運航班減班影響，導致多人無法訂票返鄉，因此陳光復競選總部、立委楊曜及民進黨立院黨團聯合爭取加班機。

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選舉前一日澎湖機場最少加了6航次，分別由高雄與台北機場往返澎湖，並以放大機型飛行，增加載客量，但仍是一票難求，而26、27日2天則是反向由澎湖飛出客滿，反映到澎湖海上交通，往返南海望安、七美的交通船也是一位難求，湧入500多位返鄉民眾等候搭船，望安鄉公所已依照契約完成租用民間客船海有號，可運載149人。

明日投票當日，南海之星1、2號都會出動，望安鄉公所還會雇用海有號加入載運，虎井、桶盤及北海吉貝、員貝、鳥嶼等都有交通船行駛，由於氣象預報天氣有轉好趨勢，可望刺激投票率。但相對的也使檢警調神經緊張，機場、港口可能又重兵部署，防範幽靈人口返鄉投票，影響選舉的結果。

候選人也把握機會，直接在南海碼頭向旅外民眾爭取支持。（記者劉禹慶攝）

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