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    高鐵對號座遭陌生人占走！媽媽1句話讓網友理智線全斷：別情勒了

    網友分享買高鐵對號座遭陌生人佔位，對方媽媽還要求自己去坐別的位置；示意圖。（資料照）

    網友分享買高鐵對號座遭陌生人佔位，對方媽媽還要求自己去坐別的位置；示意圖。（資料照）

    2022/11/25 18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾返鄉會選擇購買高鐵對號座位，不過1名網友分享，日前購買了一張台中前往台北的高鐵票，上了車卻發現位子被人坐走，告知後卻被對方媽媽以「女兒在睡覺」為由拒絕讓座，這也讓該名網友當下理智線斷裂，怒批這種家長很「情緒勒索」。

    1名女網友在Dcard論壇上分享，因為自己平常都喜歡坐靠窗的座位，所以買對號位時都會先選2人座的E位，但因為當時處於尖峰時段買不到E位，所以最後選擇了3人座的A位，也勉強可以接受。然而當她上車後才發現，自己買的座位竟被陌生人坐走。

    該名網友當下自我懷疑了一陣，反覆確認車票無誤後，便向那位民眾開口要求讓位，但沒想到坐在一旁的阿姨突然開口說到「女兒在睡覺，麻煩妳去坐前一排的C位可以嗎？」這讓該名網友瞬間理智線全斷，認為「坐別人位子還不說抱歉，只為了妳一家人能坐一起，把別人當什麼了？」幸好後來女兒清醒後，馬上起身讓出座位，自己坐到前一排的C位。

    該名網友提到，當下若對方的女兒是小孩，她一定會讓位給對方，但這名佔位家長不但沒有表達歉意，還企圖對她情緒勒索，讓她相當不滿。

    文章曝光後，也吸引許多網友討論，不少人贊同該名網友的作為，紛紛留言表示「我也遇過這種家長，真的很讓人無言」、「除了有些倚老賣老的長輩，這種家長真的是...」、「她幹嘛不直接買自由座？」、「不按照位置坐的一律不讓」、「原Po真的超棒」、「真的超討厭覺得理所當然要讓位的人」。

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