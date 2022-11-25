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    週六降雨趨緩北部濕涼多雲 中南部微熱高溫31度

    氣象局表示，週六中南部為多雲到晴的天氣，感受溫暖微熱，北部則有零星降雨。（資料照）

    氣象局表示，週六中南部為多雲到晴的天氣，感受溫暖微熱，北部則有零星降雨。（資料照）

    2022/11/25 21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕明（26）日是選舉日，中南部高溫有望來到31度，降雨放緩，體感上也比較舒適溫暖，但要留心日夜溫差；北部則較為濕冷，並依舊有機會降雨，建議出門還是要多搭幾件衣服，並準備好雨具，以免等候投票過程中著涼感冒。

    中央氣象局預報，週六白天水氣逐漸減少，各地降雨趨緩，主要在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部雲量仍偏多，但降雨變得更為零星，建議北部與東半部的朋友外出還是要攜帶雨具備用，中南部則轉為多雲到晴的天氣，感受微熱。

    溫度方面，東北季風稍增強，北台灣氣溫略降，預估高溫只有24度左右，整日溫度變化不大、感受濕涼，請注意保暖，而越往南越溫暖，中部及花東高溫為26、27度，南部則可以來到28至31度，而各地早晚低溫普遍為20至22度，中南部日夜溫差及南北溫差稍大，請多加留意。

    天氣風險公司提醒，因華南水氣遠離，週六開始各地雨勢將逐漸減緩，預計週日與週一的天氣會較為穩定，但到了週二東北風再度增強，新竹以北地區又會變的容易降雨。未來幾天北部高溫約24到29度，中部為27至30度，南部穩定維持在30度左右，東部也在26至28度上下。

    紫外線指數方面，大多數縣市都在中量級範圍內，基隆市則是低量級。

    空氣品質部分，26日受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    預估北台灣高溫只有24度左右，感受濕涼，中部及花東高溫則為26、27度，南部更可以來到28至31度。（擷取自中央氣象局）

    預估北台灣高溫只有24度左右，感受濕涼，中部及花東高溫則為26、27度，南部更可以來到28至31度。（擷取自中央氣象局）

    週六的紫外線指數偏低，大多數縣市都為中量級，並且北部比起中南部再更低一些。（擷取自中央氣象局）

    週六的紫外線指數偏低，大多數縣市都為中量級，並且北部比起中南部再更低一些。（擷取自中央氣象局）

    空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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