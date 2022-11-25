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    投票日北東有雨！下週二入夜變天 下探14度最冷時間點曝

    明天投票日越往南天氣越好，下一波天氣變化出現在下週二晚上到下週四，最冷的時間預計出現在下週三晚間到下週四清晨。（資料照）

    明天投票日越往南天氣越好，下一波天氣變化出現在下週二晚上到下週四，最冷的時間預計出現在下週三晚間到下週四清晨。（資料照）

    2022/11/25 17:54

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明天（26日）是投票日，中央氣象局預報員黃恩鴻說，雖然白天水氣有減少，不過基隆北海岸、東半部、恆春半島整天有局部短暫雨，北部雲量偏多，偶爾有零星降雨；越往南邊雲量越少、天氣越好，南部會是晴到多雲的好天氣。氣溫方面，明天東北季風增強，北台灣整日感受濕涼，高溫24度、25度，低溫在20度、21度左右。

    黃恩鴻指出，下週日起一路到下週二白天，台灣附近環境風吹東南風，整體溫暖微熱，東半部、恆春半島偶有零星降雨。下週日北部、東半部雲量還是偏多，不過整體來說降雨會更零星，主要以多雲偶有零星降雨的天氣為主，中南部都是多雲到晴的好天氣，一路到下週二白天，天氣會越來越好。

    下一波天氣變化出現在下週二晚上到下週四，黃恩鴻說，下週二晚上鋒面通過、東北季風南下，一路影響到下週四，降雨以北部、東半部有局部短暫雨為主，中南部還是多雲到晴。

    氣溫方面，黃恩鴻說，最冷的時間預計出現在下週三晚間到下週四清晨，北部低溫只有16度至17度、中部與花蓮18度、19度、南部與台東20度出頭，局部空曠地區都會在低1度、2度左右，所以北部有可能出現14度低溫情況。

    氣象局指出，投票日白天水氣減少，但北部、東半部仍有雨。（中央氣象局提供）

    氣象局指出，投票日白天水氣減少，但北部、東半部仍有雨。（中央氣象局提供）

    氣象局指出，下週二晚起變天，下週三晚至下週四清晨最冷。（中央氣象局提供）

    氣象局指出，下週二晚起變天，下週三晚至下週四清晨最冷。（中央氣象局提供）

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